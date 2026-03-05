В КГГА заявили, что мост Патона в Киеве можно и дальше эксплуатировать

На мосту действуют ранее установленные ограничения.

В КГГА заявили, что мост имени Е. О. Патона через реку Днепр можно и дальше эксплуатировать. В то же время движение должно осуществляться с соблюдением ранее установленных ограничений.

В частности, было проведено совещание на базе КП «Киевавтошляхмист» при участии представителей Украинского института стальных конструкций имени В. М. Шимановского.

На мосту установлены такие ограничения:

запрещен въезд транспорта с нагрузкой на ось более 7 тонн;

максимальная масса одиночного транспортного средства — до 17 тонн;

максимальная масса транспортных средств в колонне — до 10 тонн;

сохраняется действующая схема организации дорожного движения: с правого берега на левый — 2 полосы, с левого на правый — 3.

Весовые ограничения и изменения в организации дорожного движения ввели еще в 2020 году для уменьшения нагрузки на несущие конструкции моста. В частности, установили водоналивные барьеры для запрета движения по крайним полосам проезжей части и ограничения проезда тяжеловесного транспорта.

Сейчас, отмечают в КГГА, по результатам проведенного в 2025 году технического обследования моста определены его состояние, условия дальнейшей эксплуатации и первоочередные меры для дальнейшего содержания.

«Кроме плановых обследований сооружения, специалисты КП «Киевавтошляхмист» осуществляют постоянный мониторинг изменений технического состояния моста», — отметили в КГГА.

Отметим, что в социальных сетях появилась инфографика с «новыми» правилами проезда мостом имени Е. О. Патона в Киеве. Однако в Киевской городской государственной администрации заявили, что не готовили и не публиковали таких материалов.

