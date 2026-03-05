Психологи и психотерапевты будут проходить сертификацию — Правительство утвердило новые правила

После сертификации информация о специалистах будет вноситься в Реестр поставщиков услуг в сфере психического здоровья.

Кабмин принял постановление №288, которой утвердил порядок сертификации и непрерывного профессионального развития специалистов в сфере психического здоровья. Документ также определяет перечень профессий, относящихся к этой сфере.

Постановление устанавливает правила, по которым специалисты по психическому здоровью должны подтверждать свою квалификацию. После прохождения сертификации информация о специалисте будет вноситься в Реестр поставщиков услуг в сфере психического здоровья.

Сертификацию будет осуществлять Национальная комиссия по вопросам психического здоровья. Отдельно психотерапевты будут проходить сертификацию по определенным научно обоснованным методам психотерапии через профессиональные саморегулируемые организации.

Кто сможет пройти сертификацию

Подать документы на сертификацию могут специалисты, имеющие высшее образование не ниже уровня бакалавра. Для этого необходимо подать заявление, копии документов об образовании, справку об отсутствии судимости и другие подтверждающие документы.

Заявление можно подать лично, по почте или электронной почтой. На рассмотрение документов предусмотрено до 30 календарных дней.

При этом сертификацию не смогут пройти лица, которым суд запретил заниматься соответствующей деятельностью.

В каких сферах будут работать специалисты

Сертификация будет проводиться по различным направлениям работы, в частности:

социальная сфера

образование

безопасность и оборона

гражданская защита

молодежная работа

физическая культура и спорт

культура и искусство

бизнес и предпринимательство

юстиция и правосудие

душепастырская опека

В перечень специалистов входят, в частности, психологи, психотерапевты, социальные работники, специалисты по социальной работе, военные психологи, капелланы и другие специалисты, работающие с психическим здоровьем.

Обязательное профессиональное обучение

Постановление также вводит систему непрерывного профессионального развития. Специалисты должны регулярно повышать квалификацию — участвовать в курсах, тренингах, конференциях, стажировках или проходить супервизию.

За такие образовательные мероприятия будут начисляться баллы профессионального развития, которые будут подтверждать повышение квалификации.

Когда нужно проходить дополнительное обучение

Если специалист не работал по специальности более трех лет, перед возобновлением работы он должен пройти курс повышения квалификации или подтвердить профессиональное развитие за последние годы.

При этом новые правила не распространяются на военных капелланов и военных психологов, привлеченных к психологическому обеспечению в период военного положения. Также отдельные процедуры действуют для медицинских и педагогических работников, для которых уже существуют собственные системы аттестации.

