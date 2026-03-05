  1. В Украине

Психологи и психотерапевты будут проходить сертификацию — Правительство утвердило новые правила

14:59, 5 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
После сертификации информация о специалистах будет вноситься в Реестр поставщиков услуг в сфере психического здоровья.
Психологи и психотерапевты будут проходить сертификацию — Правительство утвердило новые правила
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин принял постановление №288, которой утвердил порядок сертификации и непрерывного профессионального развития специалистов в сфере психического здоровья. Документ также определяет перечень профессий, относящихся к этой сфере.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Постановление устанавливает правила, по которым специалисты по психическому здоровью должны подтверждать свою квалификацию. После прохождения сертификации информация о специалисте будет вноситься в Реестр поставщиков услуг в сфере психического здоровья.

Сертификацию будет осуществлять Национальная комиссия по вопросам психического здоровья. Отдельно психотерапевты будут проходить сертификацию по определенным научно обоснованным методам психотерапии через профессиональные саморегулируемые организации.

Кто сможет пройти сертификацию

Подать документы на сертификацию могут специалисты, имеющие высшее образование не ниже уровня бакалавра. Для этого необходимо подать заявление, копии документов об образовании, справку об отсутствии судимости и другие подтверждающие документы.

Заявление можно подать лично, по почте или электронной почтой. На рассмотрение документов предусмотрено до 30 календарных дней.

При этом сертификацию не смогут пройти лица, которым суд запретил заниматься соответствующей деятельностью.

В каких сферах будут работать специалисты

Сертификация будет проводиться по различным направлениям работы, в частности:

  • социальная сфера
  • образование
  • безопасность и оборона
  • гражданская защита
  • молодежная работа
  • физическая культура и спорт
  • культура и искусство
  • бизнес и предпринимательство
  • юстиция и правосудие
  • душепастырская опека

В перечень специалистов входят, в частности, психологи, психотерапевты, социальные работники, специалисты по социальной работе, военные психологи, капелланы и другие специалисты, работающие с психическим здоровьем.

Обязательное профессиональное обучение

Постановление также вводит систему непрерывного профессионального развития. Специалисты должны регулярно повышать квалификацию — участвовать в курсах, тренингах, конференциях, стажировках или проходить супервизию.

За такие образовательные мероприятия будут начисляться баллы профессионального развития, которые будут подтверждать повышение квалификации.

Когда нужно проходить дополнительное обучение

Если специалист не работал по специальности более трех лет, перед возобновлением работы он должен пройти курс повышения квалификации или подтвердить профессиональное развитие за последние годы.

При этом новые правила не распространяются на военных капелланов и военных психологов, привлеченных к психологическому обеспечению в период военного положения. Также отдельные процедуры действуют для медицинских и педагогических работников, для которых уже существуют собственные системы аттестации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

правительство Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Безопасность судей во время войны: ВСП рассмотрел сообщение судьи о сборе личной информации

Судья заявила о прямой угрозе безопасности своей семьи из-за действий представителя истца, приобщившего к материалам дела конфиденциальные данные о ее местожительстве.

Срок обжалования решений ВККС исчисляется со дня их принятия: позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда подчеркнула, что срок обращения в суд для обжалования решений ВККС, которые устанавливают правила проведения отбора судей, начинается с момента их принятия и обнародования.

В изменениях в сфере ВЭД не определили перечень реестров и порядок доступа БЭБ

Комитет поддержал доработку законодательных изменений в сфере внешнеэкономической деятельности.

Функциональный иммунитет не защищает от ответственности за военные преступления: КУС подтвердил приговор депутату РФ

КУС отказал в открытии производства по жалобе защиты депутата РФ, осужденного в Украине за посягательство на территориальную целостность государства.

Высший совет правосудия внесет представление Президенту о назначении трех судей в апелляционные суды

ВСП рекомендует назначить трех судей в апелляционные суды Запорожской и Черниговской областей

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]