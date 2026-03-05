  1. В Украине

Если один человек в ЕС будет блокировать €90 млрд, то дадим адрес этого человека ВСУ, пусть они с ним общаются, — Зеленский

15:54, 5 марта 2026
Владимир Зеленский: надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать €90 млрд.
Фото: Getty Images
 Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется, что «один человек» в Европейском Союзе не будет блокировать выделение €90 млрд репарационного кредита ЕС. В противном случае номер этого человека передадут Вооруженным силам Украины, «пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке». Об этом он сказал во время брифинга 5 марта.

«Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 млрд, или первый транш из 90 млрд, и у украинских воинов будет оружие. Иначе — дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам, нашим ребятам — пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке», — сказал Зеленский.

Добавим, вероятно, Глава государства имел в виду премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Украина Венгрия Владимир Зеленский

