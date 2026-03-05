  1. В Україні

Якщо одна особа в ЄС блокуватиме €90 млрд, то дамо адресу цієї особи ЗСУ, нехай вони з ним спілкуються, — Зеленський

15:54, 5 березня 2026
Володимир Зеленський: надіємося, що одна особа в Євросоюзі не буде блокувати 90 млрд.
Якщо одна особа в ЄС блокуватиме €90 млрд, то дамо адресу цієї особи ЗСУ, нехай вони з ним спілкуються, — Зеленський
Фото: Getty Images
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна сподівається, що «одна особа» в Європейському Союзі не буде блокувати виділення EUR90 млрд репараційного кредиту ЄС, інакше номер цієї особи буде надано ЗСУ, «нехай вони йому телефонують і спілкуються своєю мовою». Про це він сказав під час брифінгу 5 березня.

«Надіємося, що одна особа в Євросоюзі не буде блокувати 90 млрд, або перший транш з 90 млрд і в українських воїнів буде зброя. Інакше - даємо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хлопцям нашим - нехай вони йому дзвонять і з ним спілкуються своєю мовою», - сказав Зеленський.

Додамо, ймовірно, Глава держави має на уваза прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

