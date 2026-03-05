  1. Публікації
Акції Укрнафти на 80 тисяч для суддів Харківського окружного адмінсуду: ВРП перевірить обставини можливої провокації

16:18, 5 березня 2026
Судді Харківського адмінсуду повідомили про спробу дискредитації: отримані листи про підкуп від імені поліції, в той час як поліція спростовує свою причетність.
Акції Укрнафти на 80 тисяч для суддів Харківського окружного адмінсуду: ВРП перевірить обставини можливої провокації
5 березня 2026 року Вища рада правосуддя розглянула повідомлення суддів Харківського окружного адміністративного суду Панова Миколи Миколайовича, Супруна Юрія Олександровича про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя.

Із повідомлень суддів убачається, що у провадженні судді Юрія Супруна перебувала адміністративна справа за позовом до Головного управління Національної поліції в Харківській області про визнання дій протиправними. Водночас у провадженні судді Миколи Панова також перебуває справа за позовом тієї ж особи до Головного управління Національної поліції з аналогічними вимогами.

За словами суддів, 27 листопада 2025 року до Харківського окружного адміністративного суду надійшла заява, підписана дільничним працівником Головного управління Національної поліції в Харківській області. У листі, адресованому судді Миколі Панову, зазначалося, що справа, що перебуває на розгляді судді є важливою для автора звернення, оскільки від її результату залежить його посада. Крім того, у заяві містилися твердження про нібито придбання акцій ПАТ «Укрнафта» на суму 80 тисяч гривень та оформлення їх на суддю, а також про перерахування коштів на рахунок дружини судді як подяку за допомогу у справі. У листі також зазначалося, що можливі перешкоди з боку Державного бюро розслідувань не виникнуть через наявність у дільничого знайомих у цьому органі. На підтвердження викладених обставин судді долучили до своїх повідомлень копію конверта.

На виконання вимог частини четвертої статті 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» судді звернулися з повідомленнями про втручання до Вищої ради правосуддя та Офісу Генерального прокурора з проханням вжити передбачених законодавством заходів реагування. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкриті кримінальні провадження за частиною другою статті 376 Кримінального кодексу України. Наразі розслідування триває.

Водночас, Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України у листі від 24 грудня 2025 року повідомив, що правоохоронець, від імені якого надійшов лист до суду,  проходить службу в підрозділі департаменту на посаді оперуповноваженого. До листа також долучено письмові пояснення правоохоронця, в яких він зазначив, що не надсилав жодних листів на адресу суддів, а також не має особистого знайомства із ними. Правоохоронець повідомив, що під час його попередньої професійної діяльності, він приймав участь у розгляді кримінального провадження, де фігурував позивач у справах, що розглядаються суддями.

У Вищій раді правосуддя зазначили, що відповідно до пункту 6 частини першої статті 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» ВРП вживає заходів для забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя. ВРП прийняла рішення звернутися до Офісу Генерального прокурора для надання інформації про хід розслідування кримінального провадження, внесеного 8 грудня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за частиною 2 статті 376 Кримінального кодексу України, за фактами, викладеними суддями.

За пропозицію доповідача проголосували 15 членів ВРП, проти – 0. Рішення ухвалено.

