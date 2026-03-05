  1. В Україні

Стало відомо, коли розпочнуться і скільки триватимуть весняні канікули у школах Києва

17:04, 5 березня 2026
Весняні канікули у школах Києва триватимуть один тиждень
Стало відомо, коли розпочнуться і скільки триватимуть весняні канікули у школах Києва
Весняні канікули у столичних закладах загальної середньої освіти цього року розпочнуться 23 березня і триватимуть один тиждень відповідно до рекомендованої структури навчального 2025/2026 року. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, в січні школи вже мали вимушені двотижневі канікули згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України. Тоді розглядали можливість компенсувати цей період за рахунок весняних канікул. Водночас міська влада врахувала позицію освітянської спільноти.

«Рішення про збереження весняних канікул – це узгоджена позиція всієї освітянської команди міста. Коли у лютому відновлювали освітній процес після вимушених канікул, це питання обговорювали з освітянською спільнотою столиці, зокрема з Асоціацією директорів шкіл Києва. Після складної зими дітям і педагогам важливо мати час для відпочинку, щоб відновити сили перед завершенням навчального року», – зазначив Валентин Мондриївський.

Після закінчення канікул освітній процес у столичних школах продовжиться відповідно до освітніх програм закладів освіти та з огляду на безпекову ситуацію.

Для школярів під час канікул у закладах освіти організують гурткову роботу, зокрема компенсаторні заняття та знаннєві гуртки, інформаційно-освітні та виховні заходи. Також працюватимуть заклади позашкільної освіти.

Для педагогів Києва уже традиційно третій рік поспіль на березневих канікулах працюватиме програма психоемоційного відновлення та підвищення кваліфікації «Будьмо здорові». Вона спрямована на підтримку психологічного здоров’я, професійний розвиток і профілактику вигорання.

