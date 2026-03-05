Безпека суддів під час війни: ВРП розглянула повідомлення судді про збір особистої інформації

Суддя заявила про пряму загрозу безпеці своєї родини через дії представника позивача, який долучив до матеріалів справи конфіденційні дані про її місце проживання.

5 березня 2026 року Вища рада правосуддя розглянула повідомлення судді Львівського окружного адміністративного суду Карп’як Оксани Орестівни про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя.

Розгляд питання щодо втручання у діяльність судді розпочалось з викладу обставин справи. Йдеться про розгляд суддею земельного спору за позовом приватного підприємства до виконавчого комітету Львівської міської ради та департаменту архітектури і просторового розвитку. 11 грудня 2025 року до суду надійшла заява про відвід Карп’як Оксани від представника приватного підприємства, у якій, на думку судді, містилася викривлена та неправдива інформація про неї та членів її сім’ї. Крім того, долучена до заяви інформація, під час збройної агресії Російської Федерації проти України має залишатися закритою.

Так, до заяви було додано копію декларації судді за 2024 рік, запити про надання інформації щодо судді та відповіді на них, витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку та відомості про право власності. Суддя вважає, що розповсюдження цих даних чітко ідентифікує місце її проживання та її родини, що становить загрозу їхній безпеці.

За оцінкою судді, дії представника позивача можуть містити ознаки втручання в діяльність судді та намагання чинити вплив на суд будь-яким способом через збирання та розповсюдження особистої інформації й даних з обмеженим доступом.

На підставі запиту Офісу Генерального прокурора повідомлення судді було направлено до Львівської обласної прокуратури, відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 182 Кримінального кодексу України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тож досудове розслідування триває.

Вища рада правосуддя наголошує, що не має повноважень здійснювати кримінально-правову кваліфікацію дій, які порушують конституційний принцип незалежності суддів, та визначати міру відповідальності за них. Таку кваліфікацію здійснюють правоохоронні органи, які безпосередньо реагують на протиправні дії щодо суддів. Водночас, наявні підстави дають Вищій раді правосуддя можливість вживати заходів для забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя, визначених статтею 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

За результатами розгляду ВРП прийняла рішення звернутися до Офісу Генерального прокурора з двома ключовими пунктами:

Перевірити обставини, повідомлені суддею Львівського окружного адміністративного суду Оксаною Карп’як, на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 376 Кримінального кодексу України.

Надати інформацію про хід розслідування кримінального провадження, внесеного 31 грудня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за частиною 1 статті 182 Кримінального кодексу України, за фактами, викладеними суддею.

За пропозицію доповідача проголосували 13 членів ВРП, проти – 2. Рішення ухвалено.

