ТЦК призвав студента денної форми навчання з відстрочкою на військову службу – що вирішив суд

Закарпатський окружний адмінсуд визнав протиправним призов студента денної форми навчання під час мобілізації та зобов’язав військову частину звільнити його зі служби.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Закарпатський окружний адміністративний суд рішенням від 13 лютого 2026 року у справі № 260/8757/25 задовольнив адміністративний позов військовозобов’язаного до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та військової частини.

Обставини справи

31 серпня 2025 року позивача затримано працівниками поліції на території Закарпатської області та доставлено до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

1 вересня 2025 року видано наказ № М1345 «Про призов військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації на особливий період», яким позивача, 2000 року народження, призвано на військову службу під час мобілізації на особливий період та відправлено до військової частини.

Водночас, згідно з витягом з додатку «Резерв+» станом на 1 вересня 2025 року, позивач перебуває на військовому обліку в ТЦК, має відстрочку від призову до завершення мобілізації на підставі пункту 1 частини 3 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Відповідно до довідки про здобувача освіти, сформованої в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, позивач є студентом денної форми навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, здобуває ступінь магістра за спеціальністю «Фізична культура» з 1 вересня 2025 року, дата завершення навчання — 31 грудня 2026 року. Поточне здобуття освіти не порушує послідовності, визначеної частиною другою статті 10 Закону України «Про освіту».

Позивач просив визнати протиправними дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до військової частини, визнати протиправним та скасувати наказ № М1345 від 01 вересня 2025 року в частині призову та відправлення до військової частини, зобов’язати військову частину прийняти рішення про звільнення з військової служби з урахуванням висновків суду.

Рішення суду першої інстанції

Закарпатський окружний адміністративний суд позов задовольнив.

Визнав протиправними дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо призову позивача на військову службу під час мобілізації.

Визнав протиправним та скасував наказ № М1345 від 01 вересня 2025 року «Про призов військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації на особливий період» в частині призову та відправлення до військової частини солдата 2000 року народження.

Зобов’язав військову частину прийняти рішення про звільнення з військової служби зазначеного військовослужбовця з урахуванням висновків суду.

Суд встановив, що на момент винесення наказу про призов позивач мав дійсну відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на підставі пункту 1 частини 3 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» як студент денної форми навчання, що підтверджується даними військово-облікового документа в електронній формі та довідкою з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, як орган ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, був обізнаний про наявність у позивача відстрочки, тому призов його на військову службу під час мобілізації визнано протиправним.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не буде подано.

Рішення може бути оскаржене до Восьмого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.