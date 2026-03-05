Від ветклінік до салонів краси: який бізнес зможе орендувати приміщення шкіл та вишів

Кабмін затвердив перелік видів діяльності, для яких дозволено орендувати майно закладів освіти.

Кабмін постановою №287 затвердив перелік видів діяльності, для яких дозволено надавати в оренду об’єкти та майно державних і комунальних закладів освіти.

Йдеться про випадки, коли приміщення або інше майно закладів освіти передають в оренду для надання послуг, необхідних для освітнього процесу або для обслуговування учнів, студентів, педагогів та інших учасників освітнього процесу. При цьому такі послуги заклад освіти не може забезпечити самостійно.

Умови передачі майна в оренду

Постанова визначає, що:

для закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти оренда можлива лише за окремими видами діяльності;

для інших закладів освіти (крім закладів із специфічними умовами навчання) перелік можливих видів діяльності ширший.

Водночас у другому випадку є додаткові вимоги. Зокрема, діяльність орендаря має відповідати освітнім програмам або спеціальностям, за якими здійснюється підготовка здобувачів освіти в цьому закладі.

Крім того, між орендарем і закладом освіти має бути укладений договір або меморандум про співпрацю. Такий документ повинен передбачати створення бази практики для здобувачів освіти з визначенням порядку, обсягу та змісту практичної підготовки.

Перелік видів діяльності

Затверджений урядом перелік охоплює десятки видів економічної діяльності (КВЕД), зокрема:

Харчування та виробництво продуктів

10.71 — виробництво хліба та хлібобулочних виробів, кондитерських виробів нетривалого зберігання;

10.85 — виробництво готової їжі та страв;

56.10 — діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;

56.29 — постачання інших готових страв;

56.30 — обслуговування напоями.

Легка промисловість і виробництво

14.31 — виробництво панчішно-шкарпеткових виробів;

14.39 — виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу;

16.23 — виробництво дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів;

16.29 — виробництво інших виробів з деревини;

18.13 — виготовлення друкарських форм і поліграфічні послуги;

18.14 — брошурувально-палітурна діяльність;

25.62 — механічне оброблення металевих виробів.

Енергетика

35.11 — виробництво електроенергії;

35.12 — передача електроенергії;

35.13 — розподіл електроенергії;

35.14 — торгівля електроенергією;

35.30 — постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

Ремонт і технічне обслуговування

33.17 — ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;

33.19 — ремонт машин і устатковання;

45.20 — технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

95.21 — ремонт електронної апаратури побутового призначення;

95.22 — ремонт побутових приладів і домашнього обладнання;

95.23 — ремонт взуття та шкіряних виробів;

95.25 — ремонт годинників і ювелірних виробів;

95.29 — ремонт інших побутових виробів.

Торгівля

47.24 — роздрібна торгівля хлібобулочними виробами;

47.29 — роздрібна торгівля іншими продуктами харчування;

47.61 — роздрібна торгівля книгами;

47.62 — роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами;

47.73 — роздрібна торгівля фармацевтичними товарами;

47.74 — роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами;

47.99 — інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

Поштові та кур’єрські послуги

53.10 — діяльність національної пошти;

53.20 — інша поштова та кур’єрська діяльність.

Тимчасове розміщення

55.90 — діяльність інших засобів тимчасового розміщування.

Видавнича діяльність

58.11 — видання книг;

58.12 — видання довідників і каталогів;

58.19 — інші види видавничої діяльності.

Телекомунікації та ІТ

61.10 — діяльність у сфері проводового електрозв’язку;

61.20 — діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку;

61.90 — інша діяльність у сфері електрозв’язку;

62.01 — комп’ютерне програмування;

62.09 — інша діяльність у сфері інформаційних технологій.

Фінансові та офісні послуги

64.19 — інші види грошового посередництва;

82.19 — фотокопіювання, підготування документів та офісна допоміжна діяльність;

84.11 — державне управління загального характеру.

Освіта

85.10 — дошкільна освіта;

85.20 — початкова освіта;

85.31 — загальна середня освіта;

85.32 — професійно-технічна освіта;

85.41 — фахова передвища освіта;

85.42 — вища освіта;

85.51 — освіта у сфері спорту та відпочинку;

85.52 — освіта у сфері культури;

85.53 — діяльність шкіл підготовки водіїв;

85.59 — інші види освіти;

85.60 — допоміжна діяльність у сфері освіти.

Наука та креативні індустрії

72.11 — дослідження і розробки у сфері біотехнологій;

72.19 — дослідження і розробки у сфері природничих і технічних наук;

72.20 — дослідження і розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;

73.11 — рекламні агентства;

74.10 — спеціалізована діяльність із дизайну.

Медицина та соціальні послуги

75.00 — ветеринарна діяльність;

86.10 — діяльність лікарняних закладів;

86.21 — загальна медична практика;

86.22 — спеціалізована медична практика;

86.23 — стоматологічна практика;

86.90 — інша діяльність у сфері охорони здоров’я;

88.99 — надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання.

Культура, спорт і громадська діяльність

90.01 — театральна та концертна діяльність;

90.03 — індивідуальна мистецька діяльність;

91.01 — функціювання бібліотек і архівів;

91.02 — функціювання музеїв;

93.11 — функціювання спортивних споруд;

93.12 — діяльність спортивних клубів;

93.13 — діяльність фітнес-центрів;

93.19 — інша діяльність у сфері спорту;

94.12 — діяльність професійних громадських організацій;

94.99 — діяльність інших громадських організацій.

Побутові послуги

96.01 — прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;

96.02 — послуги перукарень і салонів краси.

