Конкурс до Миколаївського апеляційного суду: на одного кандидата очікує співбесіда
В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання двох кандидатів на посади суддів в Миколаївському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС.
За результатами кваліфікаційного оцінювання 4 березня Комісією ухвалено такі рішення:
Глубоченко Сергій Михайлович - 701,29 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді
Черевко Сергій Павлович - 409,3 - Не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді
ВККС нагадала, що 23 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 21 вакантну посаду суддів в Миколаївському апеляційному суді.
Загалом проведено співбесіди з 13 кандидатами: 8 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 4 кандидатів – не підтвердили, з 1 кандидатом співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.
