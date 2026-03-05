  1. Суд інфо

Конкурс до Миколаївського апеляційного суду: на одного кандидата очікує співбесіда

15:41, 5 березня 2026
ВККС зазначила, що 23 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 21 вакантну посаду суддів в Миколаївському апеляційному суді.
В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання двох кандидатів на посади суддів в Миколаївському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 4 березня Комісією ухвалено такі рішення:

Глубоченко Сергій Михайлович - 701,29 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Черевко Сергій Павлович - 409,3 - Не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Загалом проведено співбесіди з 13 кандидатами: 8 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 4 кандидатів – не підтвердили, з 1 кандидатом співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

