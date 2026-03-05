  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

КАС ВС висловився щодо застосування заходів забезпечення позову

17:06, 5 березня 2026
Суд розглянув матеріали справи щодо правомірності застосування заходів забезпечення позову до подання позовної заяви.
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув в порядку письмового провадження касаційну скаргу Головного управління ДПС у м. Києві на ухвалу Київського окружного адміністративного суду від 11 грудня 2024 року на постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 12 березня 2025 року у справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю до Головного управління ДПС у м. Києві про забезпечення позову до подання позовної заяви.

КАС ВС нагадав, що метою забезпечення позову є захист матеріально-правових інтересів позивача та гарантування реального виконання можливого судового рішення у разі задоволення позову. Такі заходи мають запобігати ситуаціям, коли виконання рішення в майбутньому може бути істотно ускладненим або неможливим, пише П'ятий апеляційний адміністративний суд.

Водночас під час вирішення питання про забезпечення позову суд оцінює не обґрунтованість позовних вимог по суті, а наявність достатніх підстав для застосування таких заходів. Зокрема, суд має перевірити розумність і адекватність заявлених вимог, їх зв’язок із предметом спору, імовірність утруднення виконання майбутнього рішення та необхідність дотримання балансу інтересів сторін.

У цій справі позивач, обґрунтовуючи необхідність забезпечення позову, посилався на протиправне припинення дії ліцензії на роздрібну торгівлю пальним. Водночас до заяви не було додано копії ліцензії або витягу з неї, що унеможливило встановлення її реквізитів. Крім того, у матеріалах справи були відсутні відомості про конкретне місце здійснення ліцензованої діяльності - зокрема, автозаправну станцію, щодо якої заявлялися ризики для господарської діяльності.

За таких обставин суди попередніх інстанцій фактично були позбавлені можливості перевірити, чи поширюється дія відповідної ліцензії на конкретний об’єкт та чи перебувають заявлені ризики у причинно-наслідковому зв’язку з оскаржуваними рішеннями відповідача.

КАС ВС дійшов висновку, що наведені позивачем підстави для забезпечення позову не підтверджені належними та допустимими доказами. Відтак рішення судів попередніх інстанцій ґрунтувалися на гіпотетичних ризиках і не можуть вважатися належно вмотивованими.

Повний текст рішення КАС ВС у справі від 5 лютого 2026 року №320/59059/24 (адміністративне провадження № К/990/16212/25) можна ознайомитись за посиланням.

суд рішення суду судова практика КАС ВС

