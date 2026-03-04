  1. Відео
  У світі

В Іраку стався повний блекаут – що стало причиною відключення електрики

19:11, 4 березня 2026
Відключення світла охопило всі регіони Іраку через аварію на лініях електропередачі у південних губернаторствах.
В Іраку стався повний блекаут – що стало причиною відключення електрики
В Іраку зафіксовано повне відключення електроенергії. Про це повідомляє телеканал Dijlah TV.

За даними медіа, більшість ліній електропередачі у південних губернаторствах вийшли з ладу через аварійну технічну несправність. Це спричинило масштабні відключення електроенергії в низці районів і призвело до загальнонаціонального блекауту.

Міністерська група, створена для розслідування скарг у південному регіоні, підтвердила, що фахівці одразу розпочали роботи з очищення та технічного обслуговування пошкоджених ліній.

У міністерстві зазначили, що технічні бригади працюють цілодобово для усунення несправності та відновлення стабільної роботи енергосистеми. Відновлення електропостачання очікується протягом найближчих кількох годин після завершення необхідних процедур.

Влада закликала відповідальні органи та громадян із розумінням поставитися до ситуації, наголосивши, що тривають роботи для повного відновлення електропостачання та стабілізації системи у всіх південних регіонах країни.

енергетика Ірак блекаут електроенергія світло

