Дитина захворіла під час щорічної відпустки: чи оплачується лікарняний

Лікарняні не оплачуються, якщо під час хвороби людина перебувала у щорічній, навчальній чи творчій відпустці.

Федерація профспілок пояснює, чи виплачують лікарняний, якщо дитина захворіла під час щорічної відпустки.

Зазначається, що згідно зі статтею 2 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року №504/96-ВР (далі — Закон №504) громадянам, які перебувають у трудових відносинах із підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, надається щорічна відпустка зі збереженням на цей період місця роботи (посади) і заробітної плати.

Згідно із пунктом 1 частини другої статті 80 КЗпП і пунктом 1 частини 2 статті 11 Закону №504 щорічна основна відпустка переноситься на інший період або продовжується в разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку, на певну кількість календарних днів, протягом яких працівник був непрацездатний, якщо непрацездатність настала в період відпустки.

Відповідно до частини 6 статті 15 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року №1105-XIV допомога по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворою дитиною віком до 14 років або за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, для догляду за хворим членом сім’ї та у разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, не надається, якщо застрахована особа перебувала у цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням або творчій відпустці.

