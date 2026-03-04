Конкурс до Одеського апеляційного суду: один кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя

ВККС зазначила, що 50 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантні посади суддів в Одеському апеляційному суді.

3 березня в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання п’ятьох кандидатів на посади суддів в Одеському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Ободовський Олександр Васильович - 739,4 - Не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Сопільняк Валерій Юрійович - 712,41 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Губницький Дмитро Григорович - 730,7 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Боднарук Юрій Володимирович - Оголошено перерву в розгляді питання

Тішко Дмитро Анатолійович - Оголошено перерву в розгляді питання

Загалом проведено співбесіди з 34 кандидатами: 10 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 12 кандидатів – не підтвердили, з 12 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

