Конкурс в Одесский апелляционный суд: один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие

21:24, 4 марта 2026
ВККС отметила, что 50 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Одесском апелляционном суде.
3 марта 2026 года на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания пяти кандидатов на должности судей в Одесском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационного оценивания Комиссией приняты следующие решения:

Ободовский Александр Васильевич — 739,4 — не подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Сопильняк Валерий Юрьевич — 712,41 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Губницкий Дмитрий Григорьевич — 730,7 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Боднарук Юрий Владимирович — объявлен перерыв в рассмотрении вопроса.

Тишко Дмитрий Анатольевич — объявлен перерыв в рассмотрении вопроса.

ВККС напомнила, что 50 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Одесском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 34 кандидатами: 10 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 12 кандидатов — не подтвердили, с 12 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Один кандидат прекратил участие в конкурсе.

