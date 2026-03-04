  1. В мире

Азербайджан привел войска в повышенную боевую готовность у границы с Ираном

21:38, 4 марта 2026
Солдаты, прапорщики и офицеры отозваны из отпусков, а приграничные районы оборудованы системами противовоздушной обороны и противодействия дронам.
Азербайджан привел войска в повышенную боевую готовность у границы с Ираном
Фото: Minval.az
Азербайджанские войска приведены в боевую готовность и развернуты на границе с Ираном. Как сообщает независимое СМИ Qazetchi со ссылкой на анонимные источники, этот шаг происходит на четвертый день войны между США и Израилем против Ирана, в которую втянуты страны региона.

По информации источников, Министерство обороны, Государственная пограничная служба и Министерство внутренних дел и чрезвычайных ситуаций перешли в режим повышенной готовности. Отпуска солдат, прапорщиков и офицеров отменены, а тех, кто находился в отпуске, отозвали в части. На границе развернуты системы противодействия беспилотникам и низколетящим самолетам.

Министерство обороны Азербайджана пока не подтвердило и не опровергло эти сообщения и не предоставило комментариев на запросы OC Media.

Оппозиционный политик Ядигар Садигли заявил, что наращивание оборонных сил на границе является нормальной и предсказуемой мерой. «Глава государства, конечно, должен принять определенные меры предосторожности, сделать определенные шаги, и если они их приняли, я думаю, это нормально. Многое может произойти. Завтра может возникнуть хаос, какой-то командир воинского подразделения может самостоятельно принять меры», — отметил Садигли.

Он добавил, что особенно важно поддерживать противовоздушную оборону, готовность авиации и наземных войск на базовом уровне боевой готовности.

военные армия война Иран Азербайджан

