В Польше создали парламентскую группу, которая будет бороться с вандализмом и граффити

В Сенате Республики Польша создана парламентская группа по борьбе с вандализмом и незаконным граффити. Инициатором выступила сенатор Моника Пентковская.

Цель инициативы — противодействие росту повреждений публичного и частного имущества и сокращение расходов на их устранение. По оценкам, ежегодные убытки достигают десятков миллионов злотых, тогда как уровень выявления виновных остается крайне низким.

Как пишут в медиа, идея создания группы возникла после обращений представителей местной власти Кракова по поводу проблем с удалением незаконных надписей с памятников архитектуры. Во многих случаях установление владельца недвижимости является сложным или невозможным, что блокирует вмешательство органов местного самоуправления.

Сенатор Пентковская подчеркнула необходимость законодательных изменений, которые позволили бы громадам устранять граффити за собственный счет без обязательного согласия владельца объекта.

Показателен пример компании Koleje Mazowieckie. В 2023–2024 годах она потратила более 31 млн злотых на очистку вагонов от граффити. Повреждено более 100 тыс. квадратных метров поверхности подвижного состава, а часть поездов пришлось временно вывести из эксплуатации.

Расходы несут и органы местного самоуправления — на очистку фасадов зданий, инженерных сооружений и транспортной инфраструктуры. При этом количество обвинительных приговоров остается незначительным, что, по мнению парламентариев, формирует ощущение безнаказанности.

Парламентарии планируют работать над изменениями в законодательство о местном самоуправлении и финансах территориальных громад, а также рассмотреть корректировку уголовного законодательства. К обсуждению также намерены привлечь экспертов и представителей молодежи.

