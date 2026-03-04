Правительство утвердило Постановление о Государственном реестре военнослужащих: как он будет работать

Новый Реестр будет формировать электронные военно-учетные документы и присваивать уникальный цифровой идентификатор каждому военнослужащему.

25 февраля 2026 года Кабинет Министров Украины утвердил Порядок ведения Государственного реестра военнослужащих (постановление № 280). Это решение создает принципиально новую цифровую инфраструктуру для учета украинских военных — от момента зачисления в списки части до увольнения со службы или увековечения памяти погибших.

Целью создания Реестра является создание единой базы данных о военнослужащих и автоматическое присвоение уникального электронного идентификатора для однозначной электронной идентификации военнослужащего и использования в информационно-коммуникационных системах, в частности на Портале, а также для предоставления военнослужащим и членам их семей публичных (электронных публичных) услуг в сфере национальной безопасности и обороны, особенности предоставления которых определены отдельным законом. Реестр ведется на украинском языке.

До сих пор данные о военнослужащих были рассредоточены между различными ведомствами, бумажными журналами и локальными базами. Новый Реестр должен стать единым источником информации о каждом, кто носит военную форму.

Одной из ключевых задач Реестра является обеспечение формирования электронных военно-учетных документов.

Главная инновация — уникальный электронный идентификатор. Это цифровой код, который автоматически присваивается каждому военнослужащему при создании реестровой записи.

Уникальный электронный идентификатор, присвоенный программными средствами Реестра, является неизменным. Изменение уникального электронного идентификатора допускается только в случае ошибочного, в частности повторного, присвоения уникального электронного идентификатора и других технических ошибок, которые не позволяют однозначно идентифицировать военнослужащего в Реестре.

Основанием для появления военнослужащего в Реестре является единственный документ — приказ по строевой части о зачислении в списки личного состава. На внесение данных отводится четкий срок. «Создание реестровой записи осуществляется в течение пяти календарных дней с даты издания такого приказа», — устанавливает правительство.

Ответственность за это возлагается на службы персонала воинских частей. Если отдельной кадровой службы нет, обязанности возлагаются на другие подразделения по решению командира.

В Реестр будут вносить:

фамилию, имя, отчество;

дату и место рождения;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

сведения о прохождении военной службы;

данные о состоянии здоровья (с согласия);

информацию о семейном положении;

оцифрованный образ лица.

В случае выявления недостоверной или неполной информации предусмотрен четкий механизм реагирования.

«Установление лица, действия или бездействие которого привели к внесению недостоверной или неполной информации; исправление внесенной недостоверной или неполной информации; проведение служебного расследования», — такой алгоритм закреплен в документе.

Особое внимание уделяется случаям ошибочного присвоения уникального идентификатора. Если техническая ошибка не позволяет однозначно идентифицировать лицо, создатель может подать обращение к уполномоченному лицу об исправлении.

Сроки хранения и удаления

Порядок определяет различные сроки хранения информации в зависимости от статуса лица.

Дольше всего — четверть века — будут храниться данные о погибших и умерших военнослужащих.

«Реестровые записи о погибших или умерших военнослужащих хранятся в Реестре в течение 25 лет со дня гибели или смерти, после чего подлежат удалению», — установлено Постановлением.

Записи об уволенных хранятся до достижения ими предельного возраста пребывания на военной службе.

При удалении записи удаляются персональные данные, но сохраняются уникальный идентификатор и хеш-структура отдельных данных, что позволяет восстановить запись при необходимости.

Когда заработает система

Днем начала функционирования Реестра будет считаться дата опубликования соответствующего сообщения на официальном веб-сайте Минобороны.

Реестр будет работать круглосуточно, за исключением времени проведения технических работ. О плановых профилактических работах пользователей будут предупреждать за три дня.

Минимум раз в два года держатель Реестра (Минобороны) будет организовывать экспертизу информации, обрабатываемой в системе.

После начала функционирования Реестра информационно-коммуникационные системы, владельцем которых является Минобороны, осуществляют верификацию данных о военнослужащих с реестровой информацией Реестра как первоисточника таких данных.

