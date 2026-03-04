Рада готовит масштабные изменения для медиа к декабрю 2026 года: как защитят журналистов

Верховная Рада готовит жесткие предохранители против вмешательства в редакционную политику.

В Верховной Раде стартовала работа по внедрению положений Европейского акта о свободе медиа (EMFA) в национальное законодательство.

Учредительное заседание соответствующей рабочей группы провела заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

Пять направлений работы

В рамках имплементации EMFA созданы пять тематических подгрупп, которые будут работать над:

защитой журналистов и их источников в судебных производствах;

• гарантиями функционирования публичных медиа и медийной среды;

• прозрачностью государственной рекламы и защитой конкуренции;

• внедрением регуляторных новелл;

• обеспечением четкости и пропорциональности регуляторных полномочий в сфере медиа.

По словам Евгении Кравчук, имплементация EMFA является прямым обязательством Украины по гармонизации законодательства с acquis ЕС, а не выборочной адаптацией отдельных норм.

По ее словам, для того чтобы закрепить лидерство в сфере защиты свободы медиа на практике, необходимо сосредоточиться на имплементации таких ключевых институтов:

Гарантирование редакционной независимости и защита журналистов.

Имплементация Акта требует установления жестких правовых предохранителей против вмешательства в редакционную политику как со стороны государственного аппарата, так и со стороны частных владельцев. Это предусматривает абсолютный запрет на принуждение медиаработников к раскрытию источников информации, а также запрет на использование шпионского программного обеспечения против журналистов. Эти нормы являются фундаментом для обеспечения безопасной и независимой профессиональной деятельности.

Обеспечение прозрачности медиасобственности и предотвращение чрезмерной концентрации.

Для предотвращения скрытого политического или олигархического влияния на медиарынок национальное законодательство должно безальтернативно обязать субъектов в сфере медиа раскрывать информацию о прямых владельцах и конечных бенефициарах. Это гарантирует право граждан четко понимать, чьи интересы стоят за конкретным ресурсом, что напрямую коррелирует с правом на доступ к объективной информации.

Прозрачное и недискриминационное распределение государственной рекламы.

Это один из наиболее чувствительных вопросов, требующий четкого правового регулирования. Законодательство должно внедрить публичные, объективные и пропорциональные критерии распределения государственных средств на рекламу или закупку информационных услуг. Обязательным является императивное требование регулярной публичной отчетности об объемах выделенных публичных средств каждому поставщику услуг.

Защита права на достоверную информацию и обеспечение плюрализма.

Соответствие стандартам ЕС достигается через гарантирование финансовой и институциональной независимости общественного вещания, в частности через формирование независимых надзорных и исполнительных органов, а также путем создания действенных механизмов маркировки искусственно сгенерированного контента и противодействия системной дезинформации без ущерба для свободы выражения мнений.

«Дедлайн принятия законопроектов — в декабре 2026 года, но у нас есть амбициозная цель — выйти на регистрацию полного пакета законодательных изменений уже в сентябре», — отметила Евгения Кравчук.

