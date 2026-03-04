Рада готовит масштабные изменения для медиа к декабрю 2026 года: как защитят журналистов
В Верховной Раде стартовала работа по внедрению положений Европейского акта о свободе медиа (EMFA) в национальное законодательство.
Учредительное заседание соответствующей рабочей группы провела заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.
Пять направлений работы
В рамках имплементации EMFA созданы пять тематических подгрупп, которые будут работать над:
- защитой журналистов и их источников в судебных производствах;
• гарантиями функционирования публичных медиа и медийной среды;
• прозрачностью государственной рекламы и защитой конкуренции;
• внедрением регуляторных новелл;
• обеспечением четкости и пропорциональности регуляторных полномочий в сфере медиа.
По словам Евгении Кравчук, имплементация EMFA является прямым обязательством Украины по гармонизации законодательства с acquis ЕС, а не выборочной адаптацией отдельных норм.
По ее словам, для того чтобы закрепить лидерство в сфере защиты свободы медиа на практике, необходимо сосредоточиться на имплементации таких ключевых институтов:
- Гарантирование редакционной независимости и защита журналистов.
Имплементация Акта требует установления жестких правовых предохранителей против вмешательства в редакционную политику как со стороны государственного аппарата, так и со стороны частных владельцев. Это предусматривает абсолютный запрет на принуждение медиаработников к раскрытию источников информации, а также запрет на использование шпионского программного обеспечения против журналистов. Эти нормы являются фундаментом для обеспечения безопасной и независимой профессиональной деятельности.
- Обеспечение прозрачности медиасобственности и предотвращение чрезмерной концентрации.
Для предотвращения скрытого политического или олигархического влияния на медиарынок национальное законодательство должно безальтернативно обязать субъектов в сфере медиа раскрывать информацию о прямых владельцах и конечных бенефициарах. Это гарантирует право граждан четко понимать, чьи интересы стоят за конкретным ресурсом, что напрямую коррелирует с правом на доступ к объективной информации.
- Прозрачное и недискриминационное распределение государственной рекламы.
Это один из наиболее чувствительных вопросов, требующий четкого правового регулирования. Законодательство должно внедрить публичные, объективные и пропорциональные критерии распределения государственных средств на рекламу или закупку информационных услуг. Обязательным является императивное требование регулярной публичной отчетности об объемах выделенных публичных средств каждому поставщику услуг.
- Защита права на достоверную информацию и обеспечение плюрализма.
Соответствие стандартам ЕС достигается через гарантирование финансовой и институциональной независимости общественного вещания, в частности через формирование независимых надзорных и исполнительных органов, а также путем создания действенных механизмов маркировки искусственно сгенерированного контента и противодействия системной дезинформации без ущерба для свободы выражения мнений.
«Дедлайн принятия законопроектов — в декабре 2026 года, но у нас есть амбициозная цель — выйти на регистрацию полного пакета законодательных изменений уже в сентябре», — отметила Евгения Кравчук.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.