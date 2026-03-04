Рада готує масштабні зміни для медіа до грудня 2026 року: як захистять журналістів
У Верховній Раді стартувала робота над впровадженням положень Європейського акту про свободу медіа (EMFA) в національне законодавство.
Установче засідання відповідної робочої групи провела заступниця голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.
П’ять напрямів роботи
У межах імплементації EMFA створено п’ять тематичних підгруп, які працюватимуть над:
- захистом журналістів і їхніх джерел у судових провадженнях;
- гарантіями функціонування публічних медіа та медійного середовища;
- прозорістю державної реклами та захистом конкуренції;
- запровадженням регуляторних новел;
- забезпеченням чіткості та пропорційності регуляторних повноважень у сфері медіа.
За словами Євгенії Кравчук, імплементація EMFA є прямим зобов’язанням України щодо гармонізації законодавства з acquis ЄС, а не вибірковою адаптацією окремих норм.
За її словами, для того, щоб закріпити лідерство у сфері захисту свободи медіа на практиці, необхідно сфокусуватися на імплементації таких ключових інститутів:
- Гарантування редакційної незалежності та захист журналістів.
Імплементація Акта вимагає встановлення жорстких правових запобіжників проти втручання в редакційну політику як з боку державного апарату, так і з боку приватних власників. Це передбачає абсолютну заборону на примус медіапрацівників до розкриття джерел інформації, а також заборону на використання шпигунського програмного забезпечення проти журналістів. Ці норми є фундаментом для забезпечення безпечної та незалежної професійної діяльності.
- Забезпечення прозорості медіавласності та запобігання надмірній концентрації.
Для унеможливлення прихованого політичного чи олігархічного впливу на медіаринок, національне законодавство має безальтернативно зобов'язати суб'єктів у сфері медіа розкривати інформацію про прямих власників та кінцевих бенефіціарів. Це гарантує право громадян чітко розуміти, чиї інтереси стоять за конкретним ресурсом, що безпосередньо корелює з правом на доступ до об'єктивної інформації.
- Прозорий та недискримінаційний розподіл державної реклами.
Це одне з найбільш чутливих питань, яке вимагає чіткого правового врегулювання. Законодавство повинно впровадити публічні, об'єктивні та пропорційні критерії розподілу державних коштів на рекламу або закупівлю інформаційних послуг. Обов'язковою є імперативна вимога щодо регулярного публічного звітування про обсяги виділених публічних коштів кожному надавачу послуг.
- Захист права на достовірну інформацію та забезпечення плюралізму.
Відповідність стандартам ЄС досягається через гарантування фінансової та інституційної незалежності суспільного мовлення, зокрема, через формування незалежних наглядових і виконавчих органів, а також шляхом створення дієвих механізмів маркування штучно згенерованого контенту та протидії системній дезінформації без шкоди для свободи вираження поглядів.
«Дедлайн прийняття законопроєктів — у грудні 2026 року, але ми маємо амбітну мету — вийти на реєстрацію повного пакету законодавчих змін уже цього вересня», — зазначила Євгенія Кравчук.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.