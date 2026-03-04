  1. В Україні

Рада готує масштабні зміни для медіа до грудня 2026 року: як захистять журналістів

13:18, 4 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховна Рада готує жорсткі запобіжники проти втручання в редакційну політику.
Рада готує масштабні зміни для медіа до грудня 2026 року: як захистять журналістів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді стартувала робота над впровадженням положень Європейського акту про свободу медіа (EMFA) в національне законодавство.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Установче засідання відповідної робочої групи провела заступниця голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

П’ять напрямів роботи

У межах імплементації EMFA створено п’ять тематичних підгруп, які працюватимуть над:

  • захистом журналістів і їхніх джерел у судових провадженнях;
  • гарантіями функціонування публічних медіа та медійного середовища;
  • прозорістю державної реклами та захистом конкуренції;
  • запровадженням регуляторних новел;
  • забезпеченням чіткості та пропорційності регуляторних повноважень у сфері медіа.

За словами Євгенії Кравчук, імплементація EMFA є прямим зобов’язанням України щодо гармонізації законодавства з acquis ЄС, а не вибірковою адаптацією окремих норм.

За її словами, для того, щоб закріпити лідерство у сфері захисту свободи медіа на практиці, необхідно сфокусуватися на імплементації таких ключових інститутів:

  1. Гарантування редакційної незалежності та захист журналістів.

Імплементація Акта вимагає встановлення жорстких правових запобіжників проти втручання в редакційну політику як з боку державного апарату, так і з боку приватних власників. Це передбачає абсолютну заборону на примус медіапрацівників до розкриття джерел інформації, а також заборону на використання шпигунського програмного забезпечення проти журналістів. Ці норми є фундаментом для забезпечення безпечної та незалежної професійної діяльності.

  1. Забезпечення прозорості медіавласності та запобігання надмірній концентрації.

Для унеможливлення прихованого політичного чи олігархічного впливу на медіаринок, національне законодавство має безальтернативно зобов'язати суб'єктів у сфері медіа розкривати інформацію про прямих власників та кінцевих бенефіціарів. Це гарантує право громадян чітко розуміти, чиї інтереси стоять за конкретним ресурсом, що безпосередньо корелює з правом на доступ до об'єктивної інформації.

  1. Прозорий та недискримінаційний розподіл державної реклами.

Це одне з найбільш чутливих питань, яке вимагає чіткого правового врегулювання. Законодавство повинно впровадити публічні, об'єктивні та пропорційні критерії розподілу державних коштів на рекламу або закупівлю інформаційних послуг. Обов'язковою є імперативна вимога щодо регулярного публічного звітування про обсяги виділених публічних коштів кожному надавачу послуг.

  1. Захист права на достовірну інформацію та забезпечення плюралізму.

Відповідність стандартам ЄС досягається через гарантування фінансової та інституційної незалежності суспільного мовлення, зокрема, через формування незалежних наглядових і виконавчих органів, а також шляхом створення дієвих механізмів маркування штучно згенерованого контенту та протидії системній дезінформації без шкоди для свободи вираження поглядів.

«Дедлайн прийняття законопроєктів — у грудні 2026 року, але ми маємо амбітну мету — вийти на реєстрацію повного пакету законодавчих змін уже цього вересня», — зазначила Євгенія Кравчук.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України ЄС журналістка журналіст

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді пропонують знизити податки для орендодавців, які здають житло ВПО

Законопроєктом пропонується змінити підхід до оподаткування доходів від оренди житла.

Плагіат у дисертаціях та мобілізація на Верховині: нові деталі співбесід претендентів на крісло судді ВАКС

Одинадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Уряд затвердив Постанову про Державний реєстр військовослужбовців: як він працюватиме

Новий Реєстр формуватиме електронні військово-облікові документи та присвоюватиме унікальний цифровий ідентифікатор кожному військовослужбовцю.

Спричинив ДТП – отримав зауваження: чому суд у Калуші звільнив водія від відповідальності

Суд постановив, що порушення ПДР доведено, але покарання визнано надмірним.

Законопроєкт щодо цифрової інформації через дублювання термінів відправили на доопрацювання

Комітет рекомендує доопрацювати законопроєкт про технологічну цифрову інформацію.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]