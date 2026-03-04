Верховний Суд представив огляд практики щодо застосування стандартів ЄСПЛ у справах про провокацію злочину

Верховний Суд оприлюднив огляд практики Касаційного кримінального суду, у якому узагальнено ключові правові позиції щодо ознак і критеріїв провокації злочину.

Верховний Суд опублікував тематичний огляд Касаційного кримінального суду, у якому зібрано ключові висновки щодо провокації злочину.

В огляді висвітлено правові позиції про сутнісні ознаки провокації злочину в контексті практики ЄСПЛ та їх застосування національними судами, проаналізовано поняття і критерії провокації злочину. Звернено увагу на відмежування провокації злочину від допустимої поведінки правоохоронних органів.

Акцентовано й на конфіденційному співробітництві та його відмінності від провокації злочину. Крім того, в огляді відображено вимоги до процесуальних документів.

