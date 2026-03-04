Рада суддів пропонує доповнити закон новою статтею про особливості розгляду звернень у судах

Рада суддів вирішила звернутися до Президента, уряду та депутатів щодо змін до Закону «Про звернення громадян».

Рада суддів України ініціює внесення змін до Закону «Про звернення громадян» у частині врегулювання порядку розгляду звернень у судах та обов’язковості проведення особистого прийому громадян керівництвом судів.

Як зазначається, після запровадження воєнного стану у 2022 році РСУ надала рекомендації щодо організації роботи судів в умовах підвищених безпекових ризиків. Зокрема, було рекомендовано тимчасово припинити особистий прийом громадян керівництвом судів з міркувань безпеки.

На підставі цих рекомендацій окремі суди обмежили або призупинили проведення особистого прийому. Водночас до РСУ почали надходити звернення, у тому числі від Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, щодо необхідності забезпечення реалізації права на звернення.

Розглядаючи відповідні звернення, Рада суддів України виходила з необхідності забезпечення реалізації права на звернення, гарантованого статтею 40 Конституції України, у тому числі шляхом організації особистого прийому громадян з урахуванням безпекової ситуації, оскільки на сьогодні обов’язок щодо його проведення передбачений статтею 22 Закону України «Про звернення громадян».

Тобто, право на звернення, гарантоване статтею 40 Конституції України, не може бути нівельоване або поставлене у стан повної невизначеності навіть в умовах воєнного стану. Безпекова ситуація об’єктивно впливає на порядок реалізації цього права, однак відповідні обмеження повинні мати тимчасовий, пропорційний та ситуативний характер і не призводити до фактичного усунення організаційного механізму його здійснення.

Разом із тим Рада суддів підкреслює, що особистий прийом громадян не є формою здійснення правосуддя та не може прирівнюватися до конституційного принципу безперервності судочинства. Особистий прийом фактично є лише способом прийняття усного звернення і не передбачає вирішення справи по суті.

Разом з тим, питання проведення особистого прийому громадян керівництвом судів має системний характер та потребує концептуального переосмислення, кажуть у РСУ.

Відтак, на думку Ради суддів бажано визначити чіткі питання, з якими громадяни та інші особи мають право звертатися до суду, його керівництва або органів судової влади. Йдеться, зокрема, про:

організацію роботи суду;

режим його функціонування;

доступність інформації;

роботу канцелярії та прийом кореспонденції;

дотримання стандартів адміністрування.

Водночас звернення не можуть стосуватися:

зміни процесуальних рішень у конкретних справах;

оцінки доказів;

втручання у перебіг або результати розгляду;

впливу на суддю під час здійснення правосуддя.

У РСУ наголошують, що керівництво суду не має повноважень втручатися у здійснення правосуддя, а право на звернення не може використовуватися як інструмент впливу на суддів.

Пропозиція змін до законодавства

Рада суддів вирішила звернутися до Президента України, Кабінету Міністрів та народних депутатів із пропозицією доповнити Закон «Про звернення громадян» новою статтею 23-2.

«Стаття 23-2 Особливості розгляду звернень громадян у судах

Особливості реалізації права на звернення та розгляду звернень громадян у судах визначаються Радою суддів України відповідно до Конституції України та Закону України "Про судоустрій і статус суддів" з дотриманням гарантій незалежності суддів та недопустимості втручання у здійснення правосуддя».

