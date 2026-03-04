  1. В Україні

Виплати військовим під час лікування у 2026 році: що потрібно знати

10:55, 4 березня 2026
Матеріальна допомога надається раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення, без «бойових».
Виплати військовим під час лікування у 2026 році: що потрібно знати
Фото: depositphotos
У період лікування військовослужбовець має право на кілька видів виплат. Їхній розмір і тривалість залежать від медичних документів, висновку ВЛК та підстав отримання поранення. Про це нагадав Волинський обласний ТЦК.

1. Грошове забезпечення

(посадовий оклад, оклад за званням, надбавки)

Виплачується:

  • під час стаціонарного лікування;
  • у період відпустки для лікування;
  • під час реабілітації (за наявності підтвердних документів).

Нарахування здійснюється за останньою посадою.

Строки:

  • перші 4 місяці безперервного лікування — автоматично;
  • до завершення 4-го місяця обов’язковий огляд ВЛК;
  • після 4 місяців — лише за наявності висновку ВЛК про потребу в подальшому лікуванні.

Максимальний безперервний термін виплат — 12 місяців. Після цього питання вирішується ВЛК (придатність або звільнення).

2. Додаткова винагорода 100 000 грн

Зберігається, якщо поранення:

  • отримане під час виконання бойового завдання;
  • пов’язане із захистом Батьківщини.

Виплачується:

  • під час стаціонарного лікування (в Україні або за кордоном);
  • під час лікувальної відпустки — у разі тяжкого поранення.

Підстава — довідка про обставини травми (форма №5) з обов’язковим формулюванням «пов’язане із захистом Батьківщини». Без цього нарахування неможливе.

3. Матеріальна допомога

Надається раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення (без «бойових»). Поранення під час воєнного стану є законною підставою. Потрібно подати рапорт.

У ТЦК додали:

  • Усі виплати здійснюються на підставі наказу командира.
  • У разі переведення документи мають бути передані до фінансової служби.
  • Лікування за кордоном не є підставою для припинення виплат.
  • Перерва в лікуванні понад місяць може вплинути на облік 12-місячного строку.

Якщо виплати припинилися

1. Подайте рапорт на ім’я командира з вимогою включити до наказу на виплату.

2. Додайте копії медичних документів та висновку ВЛК.

3. У разі безпідставної відмови звертайтеся на гарячу лінію Міністерство оборони України — 1512.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
