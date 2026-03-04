Виплати військовим під час лікування у 2026 році: що потрібно знати
У період лікування військовослужбовець має право на кілька видів виплат. Їхній розмір і тривалість залежать від медичних документів, висновку ВЛК та підстав отримання поранення. Про це нагадав Волинський обласний ТЦК.
1. Грошове забезпечення
(посадовий оклад, оклад за званням, надбавки)
Виплачується:
- під час стаціонарного лікування;
- у період відпустки для лікування;
- під час реабілітації (за наявності підтвердних документів).
Нарахування здійснюється за останньою посадою.
Строки:
- перші 4 місяці безперервного лікування — автоматично;
- до завершення 4-го місяця обов’язковий огляд ВЛК;
- після 4 місяців — лише за наявності висновку ВЛК про потребу в подальшому лікуванні.
Максимальний безперервний термін виплат — 12 місяців. Після цього питання вирішується ВЛК (придатність або звільнення).
2. Додаткова винагорода 100 000 грн
Зберігається, якщо поранення:
- отримане під час виконання бойового завдання;
- пов’язане із захистом Батьківщини.
Виплачується:
- під час стаціонарного лікування (в Україні або за кордоном);
- під час лікувальної відпустки — у разі тяжкого поранення.
Підстава — довідка про обставини травми (форма №5) з обов’язковим формулюванням «пов’язане із захистом Батьківщини». Без цього нарахування неможливе.
3. Матеріальна допомога
Надається раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення (без «бойових»). Поранення під час воєнного стану є законною підставою. Потрібно подати рапорт.
У ТЦК додали:
- Усі виплати здійснюються на підставі наказу командира.
- У разі переведення документи мають бути передані до фінансової служби.
- Лікування за кордоном не є підставою для припинення виплат.
- Перерва в лікуванні понад місяць може вплинути на облік 12-місячного строку.
Якщо виплати припинилися
1. Подайте рапорт на ім’я командира з вимогою включити до наказу на виплату.
2. Додайте копії медичних документів та висновку ВЛК.
3. У разі безпідставної відмови звертайтеся на гарячу лінію Міністерство оборони України — 1512.
