Виплати військовим під час лікування у 2026 році: що потрібно знати

У період лікування військовослужбовець має право на кілька видів виплат. Їхній розмір і тривалість залежать від медичних документів, висновку ВЛК та підстав отримання поранення. Про це нагадав Волинський обласний ТЦК.

1. Грошове забезпечення

(посадовий оклад, оклад за званням, надбавки)

Виплачується:

під час стаціонарного лікування;

у період відпустки для лікування;

під час реабілітації (за наявності підтвердних документів).

Нарахування здійснюється за останньою посадою.

Строки:

перші 4 місяці безперервного лікування — автоматично;

до завершення 4-го місяця обов’язковий огляд ВЛК;

після 4 місяців — лише за наявності висновку ВЛК про потребу в подальшому лікуванні.

Максимальний безперервний термін виплат — 12 місяців. Після цього питання вирішується ВЛК (придатність або звільнення).

2. Додаткова винагорода 100 000 грн

Зберігається, якщо поранення:

отримане під час виконання бойового завдання;

пов’язане із захистом Батьківщини.

Виплачується:

під час стаціонарного лікування (в Україні або за кордоном);

під час лікувальної відпустки — у разі тяжкого поранення.

Підстава — довідка про обставини травми (форма №5) з обов’язковим формулюванням «пов’язане із захистом Батьківщини». Без цього нарахування неможливе.

3. Матеріальна допомога

Надається раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення (без «бойових»). Поранення під час воєнного стану є законною підставою. Потрібно подати рапорт.

У ТЦК додали:

Усі виплати здійснюються на підставі наказу командира.

У разі переведення документи мають бути передані до фінансової служби.

Лікування за кордоном не є підставою для припинення виплат.

Перерва в лікуванні понад місяць може вплинути на облік 12-місячного строку.

Якщо виплати припинилися

1. Подайте рапорт на ім’я командира з вимогою включити до наказу на виплату.

2. Додайте копії медичних документів та висновку ВЛК.

3. У разі безпідставної відмови звертайтеся на гарячу лінію Міністерство оборони України — 1512.

