Україна отримала доступ до Резерву кібербезпеки ЄС: як працюватиме механізм
В Україні ініційовано ратифікацію угоди з ЄС про внесення змін до умов участі у програмі «Цифрова Європа» (2021–2027). Законопроєкт № 0365 був внесений 05.02.2026 Президентом України.
Що передбачає ініціатива
Проєкт закону пропонує ратифікувати Угоду у формі обміну листами, підписану 27 травня 2025 року в Брюсселі та 2 липня 2025 року в Києві. Документ передбачає оновлення умов участі України в програмі «Цифрова Європа».
Ключовим практичним наслідком ратифікації стане створення правових передумов для доступу України до Резерву кібербезпеки ЄС — ініціативи в межах програми «Цифрова Європа 2021–2027».
Резерв передбачає формування пулу фахівців, інструментів, технологічних рішень і ресурсів, які можуть бути оперативно залучені для реагування на масштабні кіберінциденти в Європейському Союзі.
Що отримає Україна
Доступ до Резерву кібербезпеки ЄС дозволить:
- отримувати експертну, технічну та технологічну підтримку в режимі реального часу;
- використовувати інструменти ЄС для виявлення, стримування та відновлення після кібератак;
- налагодити систему обміну попереджувальною інформацією з ЄС;
- узгодити стандарти реагування на кіберінциденти з державами-членами ЄС;
- брати участь у навчаннях, тренінгах і спільних симуляціях;
- формувати довгострокове партнерство у сфері кіберзахисту та розбудови спільної архітектури безпеки.
Такий доступ є критично важливим для забезпечення кібербезпеки в умовах гібридної війни та водночас виступає ключовим елементом євроінтеграції в цифровій сфері, посилюючи стійкість українських інституцій і захист критичної інфраструктури.
Під час розгляду законопроєкту на засіданні Комітету з питань цифрової трансформації 2 березня члени комітету підтримали ініціативу. За результатами обговорення Комітет рекомендував Верховній Раді України прийняти законопроєкт № 0365 за основу та в цілому.
