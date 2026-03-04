  1. Публікації
  2. / В Україні

Україна отримала доступ до Резерву кібербезпеки ЄС: як працюватиме механізм

08:30, 4 березня 2026
Україна отримає можливість залучати резерв фахівців ЄС для реагування на масштабні кіберінциденти.
В Україні ініційовано ратифікацію угоди з ЄС про внесення змін до умов участі у програмі «Цифрова Європа» (2021–2027). Законопроєкт № 0365 був внесений 05.02.2026 Президентом України.

Що передбачає ініціатива

Проєкт закону пропонує ратифікувати Угоду у формі обміну листами, підписану 27 травня 2025 року в Брюсселі та 2 липня 2025 року в Києві. Документ передбачає оновлення умов участі України в програмі «Цифрова Європа».

Ключовим практичним наслідком ратифікації стане створення правових передумов для доступу України до Резерву кібербезпеки ЄС — ініціативи в межах програми «Цифрова Європа 2021–2027».

Резерв передбачає формування пулу фахівців, інструментів, технологічних рішень і ресурсів, які можуть бути оперативно залучені для реагування на масштабні кіберінциденти в Європейському Союзі.

Що отримає Україна

Доступ до Резерву кібербезпеки ЄС дозволить:

  • отримувати експертну, технічну та технологічну підтримку в режимі реального часу;
  • використовувати інструменти ЄС для виявлення, стримування та відновлення після кібератак;
  • налагодити систему обміну попереджувальною інформацією з ЄС;
  • узгодити стандарти реагування на кіберінциденти з державами-членами ЄС;
  • брати участь у навчаннях, тренінгах і спільних симуляціях;
  • формувати довгострокове партнерство у сфері кіберзахисту та розбудови спільної архітектури безпеки.

Доступ України до Резерву кібербезпеки ЄС дозволить отримувати експертну, технічну та технологічну підтримку в режимі реального часу, використовувати передові інструменти ЄС для виявлення, стримування та відновлення після атак, а також створити систему обміну попереджувальною інформацією між Україною та European Union. Крім того, це сприятиме узгодженню стандартів реагування на кіберінциденти з державами-членами ЄС, відкриє доступ до навчання, тренінгів і спільних симуляцій та стане основою для довгострокового партнерства у сфері кіберзахисту й розбудови спільної архітектури безпеки.

Такий доступ є критично важливим для забезпечення кібербезпеки в умовах гібридної війни та водночас виступає ключовим елементом євроінтеграції в цифровій сфері, посилюючи стійкість українських інституцій і захист критичної інфраструктури.

Під час розгляду законопроєкту на засіданні Комітету з питань цифрової трансформації 2 березня члени комітету підтримали ініціативу. За результатами обговорення Комітет рекомендував Верховній Раді України прийняти законопроєкт № 0365 за основу та в цілому.





