  1. В Україні

Військовий прийшов до сервісного центру перереєструвати гуманітарне авто — машина виявилася в розшуку

07:36, 4 березня 2026
Реєстраційні дії припинили, а ситуацію з’ясовують правоохоронці.
У Сумській області під час перереєстрації транспортного засобу, отриманого як гуманітарну допомогу, виявили, що автомобіль перебуває в розшуку. Реєстраційні дії одразу припинили, а обставини з’ясовують правоохоронці. Про це повідомили у Сервісному центрі.

Так, до сервісного центру МВС звернувся військовослужбовець із наміром перереєструвати на себе транспортний засіб, який був отриманий як гуманітарна допомога.

Під час обов’язкової перевірки за наявними базами даних адміністратор сервісного центру встановив, що автомобіль перебуває в розшуку.

Після виявлення інформації про розшук реєстрацію транспортного засобу одразу припинили. Подальші обставини наразі встановлюють правоохоронні органи.

У сервісних центрах МВС нагадують, що під час будь-яких реєстраційних дій адміністратори обов’язково здійснюють перевірку транспортних засобів за відповідними базами даних.

військові сервісний центр МВС автомобіль

