  1. В Україні

У Києві судитимуть сімох працівників Укрзалізниці, які заробляли на перепродажу міжнародних квитків

23:30, 3 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Фігуранти завдали компанії понад 8,7 млн гривень збитків.
У Києві судитимуть сімох працівників Укрзалізниці, які заробляли на перепродажу міжнародних квитків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві до суду скеровано обвинувальний акт щодо організатора та шістьох учасників ймовірної злочинної організації, які, за даними слідства, отримували незаконний прибуток від продажу місць у міжнародних поїздах АТ «Укрзалізниця». Про це повідомили у прокуратурі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Їм інкримінують створення та участь у злочинній організації, а також зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди.

За версією слідства, співробітники «Укрзалізниці», користуючись високим попитом на квитки на міжнародні рейси, організували незаконну схему перевезення пасажирів без належного оформлення проїзних документів. З одного пасажира, як зазначають правоохоронці, отримували від 300 до 500 євро, які розподіляли між собою.

Унаслідок ненадходження коштів від продажу квитків на поїзди сполученням Київ–Варшава, Київ–Хелм, Дніпро–Київ–Хелм–Дніпро, Київ–Перемишль та Київ–Кишинів у період з 1 січня по 10 грудня 2024 року компанія, за підрахунками слідства, зазнала збитків на понад 8,7 млн гривень.

Учасників схеми викрили в грудні 2024 року, тоді ж їм повідомили про підозру. Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальні акти скеровано до Солом’янського районного суду Києва.

Серед обвинувачених — голова первинної профспілкової організації вагонної дільниці станції «Київ-Пасажирський», якому закидають створення та керівництво злочинною організацією і зловживання службовим становищем. Інші шість осіб, серед яких начальник резерву провідників станції «Київ-Пасажирський» та п’ятеро начальників поїздів, обвинувачуються в участі у злочинній організації та зловживанні службовим становищем.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Київ Укрзалізниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реформа AML: штрафи, ліквідація компаній та нові послаблення для PEP

Банкам заборонять автоматично відмовляти PEP у послугах, а бізнесу загрожуватиме примусовий розпуск за помилки в структурі власності: новий етап співпраці з МВФ.

Погрози статусом та позбавленням премії не врятували прокурора В’ячеслава Царюка від звільнення

ВРП залишила в силі звільнення прокурора після конфлікту в миколаївському кафе.

Режим роздільності, обраний при шлюбі в Італії, поширюється на майно в Україні: позиція КЦС

Верховний Суд дійшов висновку, що укладена в Італії угода про режим роздільності майна продовжує діяти і щодо нерухомості, придбаної в Україні.

ВРП відклала призначення судді Оксани Маргитич до апеляції через питання до її попередніх рішень

Кандидатку до Закарпатського апеляційного суду перевіряють додатково.

Мільярдні ноу-хау, конфлікти з поліцією та Facebook-критика НАБУ: нові історії претендентів на крісло судді ВАКС

Десятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]