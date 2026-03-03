У Києві судитимуть сімох працівників Укрзалізниці, які заробляли на перепродажу міжнародних квитків

Фігуранти завдали компанії понад 8,7 млн гривень збитків.

У Києві до суду скеровано обвинувальний акт щодо організатора та шістьох учасників ймовірної злочинної організації, які, за даними слідства, отримували незаконний прибуток від продажу місць у міжнародних поїздах АТ «Укрзалізниця». Про це повідомили у прокуратурі.

Їм інкримінують створення та участь у злочинній організації, а також зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди.

За версією слідства, співробітники «Укрзалізниці», користуючись високим попитом на квитки на міжнародні рейси, організували незаконну схему перевезення пасажирів без належного оформлення проїзних документів. З одного пасажира, як зазначають правоохоронці, отримували від 300 до 500 євро, які розподіляли між собою.

Унаслідок ненадходження коштів від продажу квитків на поїзди сполученням Київ–Варшава, Київ–Хелм, Дніпро–Київ–Хелм–Дніпро, Київ–Перемишль та Київ–Кишинів у період з 1 січня по 10 грудня 2024 року компанія, за підрахунками слідства, зазнала збитків на понад 8,7 млн гривень.

Учасників схеми викрили в грудні 2024 року, тоді ж їм повідомили про підозру. Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальні акти скеровано до Солом’янського районного суду Києва.

Серед обвинувачених — голова первинної профспілкової організації вагонної дільниці станції «Київ-Пасажирський», якому закидають створення та керівництво злочинною організацією і зловживання службовим становищем. Інші шість осіб, серед яких начальник резерву провідників станції «Київ-Пасажирський» та п’ятеро начальників поїздів, обвинувачуються в участі у злочинній організації та зловживанні службовим становищем.

