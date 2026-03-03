На Київщині провели спецоперацію з порятунку кота: фото

Котик від ранку перебував на стовпі та не міг злізти.

У місті Яготин на Київщині рятувальники провели операцію з порятунку кота, який з заліз на дерев’яний стовп з ліхтарем, а от спуститися самостійно уже не зміг.

Як повідомили в ДСНС, повідомлення про хвостатого надійшло 2 березня о 17:47 до Служби порятунку Бориспільського району. Котик від ранку перебував на стовпі на вулиці Івана Сірка та не міг злізти.

На місце події виїхали рятувальники, які спільно з бригадою електриків за допомогою висувної драбини зняли кота та передали його господині.

На щастя, пухнастий «верхолаз» не постраждав.

