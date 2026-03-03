На Київщині провели спецоперацію з порятунку кота: фото
22:18, 3 березня 2026
Котик від ранку перебував на стовпі та не міг злізти.
У місті Яготин на Київщині рятувальники провели операцію з порятунку кота, який з заліз на дерев’яний стовп з ліхтарем, а от спуститися самостійно уже не зміг.
Як повідомили в ДСНС, повідомлення про хвостатого надійшло 2 березня о 17:47 до Служби порятунку Бориспільського району. Котик від ранку перебував на стовпі на вулиці Івана Сірка та не міг злізти.
На місце події виїхали рятувальники, які спільно з бригадою електриків за допомогою висувної драбини зняли кота та передали його господині.
На щастя, пухнастий «верхолаз» не постраждав.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.