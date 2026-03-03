Чи зараховується декретна відпустка до страхового стажу для пенсії

Період перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно зараховується до страхового стажу для призначення пенсії.

Пенсійний фонд в Чернівецькій області повідомляє, чи зараховується відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами до страхового стажу.

Зазначається, що відповідно до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон №2464) Пенсійний фонд України формує та веде реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Джерела формування Реєстру застрахованих осіб визначені статтею 18 Закону №2464.

Реєстр застрахованих осіб складається з облікових карток, які включають дані про фізичних осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства, та інша інформація, необхідна для обчислення, призначення та здійснення страхових виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Статтею 24 Закону України від 9 липня 2003 року №1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (набув чинності з 01.01.2004, далі – Закон №1058) визначено, що страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Особи, які перебували у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримували допомогу до 01.07.2013, а саме до набрання чинності Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії” №231-VII від 14.05.2013, не були визначені як особи, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, страхові внески за таких осіб не сплачувались.

Формування та подання відомостей про застраховану особу за звітні періоди до 01 січня 2010 року відповідно до Порядку формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (далі – Порядок), затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004 №7-6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 10.08.2004 за №1000/9599, здійснювалось до територіальних органів Пенсійного фонду України на паперових носіях, завірених підписом керівника/страхувальника. Подання відомостей про осіб, які перебували у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримували відповідну допомогу, Порядком не передбачалось.

Відповідно, до страхового стажу період перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримана допомога у зв’язку з вагітністю та пологами не зараховувалися.

З 01.01.2005 набули чинності пункти 2 та 3 статті 14 Закону №1058 щодо сплати страхових внесків за осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Страхувальниками для таких осіб, зазначених у пунктах 6 – 9, 11 і 12 статті 11 цього Закону є підприємства, установи, організації, військові частини та органи, які виплачують заробітну плату (винагороду), грошове забезпечення, допомогу, надбавку або компенсацію.

Водночас повідомляємо, що з 01.01.2018 набрав чинності пункт 3-1 розділу XV “Прикінцеві положення” Закону №1058 Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” №2148-VIII від 03.10.2017, яким передбачено, що до страхового стажу для визначення права на призначення пенсії згідно із статтею 26 Закону №1058 включаються періоди, зокрема:

перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно;

перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 1 січня 2004 року до часу запровадження сплати страхових внесків (єдиного внеску) за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

