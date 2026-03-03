Зачисляется ли декретный отпуск в страховой стаж для пенсии

Период пребывания в отпуске по беременности и родам с 1 января 2004 года по 30 июня 2013 года включительно засчитывается в страховой стаж для назначения пенсии.

Пенсионный фонд в Черновицкой области сообщает, засчитывается ли отпуск в связи с беременностью и родами в страховой стаж.

Отмечается, что в соответствии с Законом Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (далее — Закон №2464) Пенсионный фонд Украины формирует и ведет реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Источники формирования Реестра застрахованных лиц определены статьей 18 Закона №2464.

Реестр застрахованных лиц состоит из учетных карточек, которые включают данные о физических лицах, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию в соответствии с законодательством, а также иную информацию, необходимую для исчисления, назначения и осуществления страховых выплат по отдельным видам общеобязательного государственного социального страхования.

Статьей 24 Закона Украины от 9 июля 2003 года №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (вступил в силу с 01.01.2004, далее — Закон №1058) определено, что страховой стаж — это период (срок), в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньшей, чем минимальный страховой взнос.

Лица, которые находились в отпуске в связи с беременностью и родами и получали пособие до 01.07.2013, а именно до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно назначения и индексации пенсии» №231-VII от 14.05.2013, не были определены как лица, подлежащие общеобязательному государственному пенсионному страхованию, страховые взносы за таких лиц не уплачивались.

Формирование и подача сведений о застрахованном лице за отчетные периоды до 01 января 2010 года в соответствии с Порядком формирования и подачи органам Пенсионного фонда Украины сведений о застрахованном лице, используемых в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования (далее — Порядок), утвержденным постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 10.06.2004 №7-6, зарегистрированным в Министерстве юстиции 10.08.2004 за №1000/9599, осуществлялись в территориальные органы Пенсионного фонда Украины на бумажных носителях, заверенных подписью руководителя/страхователя. Подача сведений о лицах, которые находились в отпуске в связи с беременностью и родами и получали соответствующее пособие, Порядком не предусматривалась.

Соответственно, в страховой стаж период пребывания в отпуске в связи с беременностью и родами и полученное пособие по беременности и родам не засчитывались.

С 01.01.2005 вступили в силу пункты 2 и 3 статьи 14 Закона №1058 относительно уплаты страховых взносов за лиц, получающих пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Страхователями для таких лиц, указанных в пунктах 6–9, 11 и 12 статьи 11 данного Закона, являются предприятия, учреждения, организации, воинские части и органы, которые выплачивают заработную плату (вознаграждение), денежное обеспечение, пособие, надбавку или компенсацию.

Вместе с тем сообщаем, что с 01.01.2018 вступил в силу пункт 3-1 раздела XV «Заключительные положения» Закона №1058 Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» №2148-VIII от 03.10.2017, которым предусмотрено, что в страховой стаж для определения права на назначение пенсии согласно статье 26 Закона №1058 включаются периоды, в частности:

пребывания в отпуске в связи с беременностью и родами с 1 января 2004 года по 30 июня 2013 года включительно;

пребывания в отпуске по уходу за ребенком до достижения им шестилетнего возраста с 1 января 2004 года до момента введения уплаты страховых взносов (единого взноса) за женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

