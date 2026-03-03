Сколько будут стоить админуслуги: под вопросом плата за паспорта, нотариальные действия и регистрацию имущества

В Верховной Раде обсуждают размер административных сборов за паспортные услуги, регистрацию имущества и нотариальные действия.

В Комитете Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства продолжается работа над законопроектом об административном сборе (реестр. № 4380) ко второму чтению.

2 марта состоялось девятое заседание профильной рабочей группы, в ходе которого депутаты и эксперты рассмотрели поправки и предложения к Приложению законопроекта. Документом предлагается определить перечень базовых административных услуг и приравненных к ним действий с размерами платы за их предоставление (административных сборов).

В частности, обсуждение касалось:

Паспортных услуг и услуг в сфере миграции.

Участники заседания заслушали информацию представителей Государственной миграционной службы Украины, Государственной авиационной службы Украины, Госслужбы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины, а также директора ГП «Полиграфический комбинат «Украина» о динамике изменения стоимости бланков паспортных документов и расходов на их персонализацию за последние 6 лет. По итогам обсуждения участники рабочей группы предложили рассмотреть вопрос определения размера платы за предоставление паспортных услуг и услуг в сфере миграции на заседании подкомитета по вопросам административных услуг и административных процедур.

Нотариальных действий в сельских населенных пунктах.

Участники заслушали информацию представителей Министерства юстиции Украины по урегулированию указанного вопроса, участники заседания согласились с представленными предложениями и необходимостью внесения согласованных изменений в Закон Украины «О нотариате».

Регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений.

Обсуждались предложения о необходимости определения платы за предоставление услуг в этой сфере не из расчета коэффициента к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц/минимальной заработной плате, а с указанием стоимости таких услуг в фиксированной величине — гривне. По результатам обсуждения Министерству юстиции Украины предложено предоставить соответствующие предложения для рассмотрения на следующем заседании рабочей группы.

