Миллиардные ноу-хау, конфликты с полицией и Facebook-критика НАБУ: новые истории претендентов на кресло судьи ВАКС

Десятый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Высший антикоррупционный суд продолжает отбор на 23 вакантные должности судей — специальные собеседования Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ), которые прошли уже почти половина из 72 кандидатов. Совместные заседания будут продолжаться до 17 марта 2026 года, поэтому имеем возможность продолжать следить за нюансами проверки претендентов на соответствие критериям добропорядочности, предусмотренным Законом Украины «О Высшем антикоррупционном суде», и финалом конкурсного отбора.

2 марта 2026 года интервью с международными экспертами проходила очередная тройка кандидатов: Омелян Игорь Владимирович, Кицюк Виктория Сергеевна и Дубас Виталий Михайлович. В очередной раз вопрос рассмотрения одного из кандидатов снят с повестки дня из-за отсутствия докладчика. По состоянию на сегодня собеседование четвертого кандидата Грабинского Михаила Игоревича перенесено на 16 марта 2026 года. Рассмотрим подробнее досье кандидатов, чьи решения, возможно, вскоре будут определять ответственность топ-коррупционеров.

Омелян Игорь Владимирович

Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро, преподаватель Международного европейского университета. Работал старшим юрисконсультом, был физическим лицом — предпринимателем с основной деятельностью в сфере права и директором юридического департамента в корпорации «Первая риелторская группа». Определенный период времени был директором ряда консалтинговых компаний.

Кандидат считает свой опыт адвоката полезным для ВАКС, поскольку имеет опыт работы в гражданских, хозяйственных и административных делах.

Собеседование началось с разговора о политической принадлежности кандидата, комиссия спросила о нюансах вступления адвоката в Хмельницкую областную организацию политической партии Социал-демократическая партия Украины в 1999 году. По словам адвоката, со времени вступления в партию он не принимал в её деятельности никакого участия и никаких связей не поддерживал, а 21 марта 2025 года кандидат подал заявление о прекращении членства в связи с требованиями относительно несовместимости должности судьи с принадлежностью к политической партии.

Международные эксперты сразу перешли к вопросу об участии адвоката в деятельности ряда консалтинговых компаний, где он занимал должность директора. Комиссию заинтересовало отсутствие у компаний банковских счетов. Кандидат пояснил, что находился на этих должностях непродолжительный период — около трех месяцев в каждом случае — только на этапе создания компаний. По его словам, банковские счета не открывались из-за отсутствия хозяйственной деятельности, а выплата заработной платы осуществлялась наличными в соответствии с требованиями законодательства с надлежащей уплатой налогов.

После этого возник вопрос участия кандидата в качестве соучредителя в компаниях со значительным уставным капиталом. Адвокат владел долями в компаниях, таких как Body Agroinvestment, Marine Investment с уставным капиталом в миллиарды гривен, который был сформирован за счет интеллектуальной собственности и ноу-хау. Кандидат подчеркнул, что оценка вкладов осуществлялась в соответствии с законодательством учредителями обществ, а из их состава он вышел добровольно без получения компенсации и без имущественных претензий. Кроме этого, обсудили информацию из открытых источников относительно возможных уголовных производств, в которых упоминались соответствующие компании. Кандидат отрицал причастность к каким-либо противоправным действиям и отметил, что ему неизвестны результаты указанных производств.

Ознакомившись с информацией о том, что адвокатское бюро кандидата предоставило ему заем в размере 440 000 грн, члены комиссии поинтересовались, почему средства получены не как зарплата или дивиденды, а как кредит. Кандидат пояснил, что адвокатское бюро является формой осуществления его индивидуальной адвокатской деятельности, и решение о предоставлении займа было экономически взвешенным. По его словам, он не планировал полностью выводить средства из юридического лица, поскольку рассчитывает на продолжение его деятельности в будущем и потребность в финансовых ресурсах для обеспечения работы офиса и выплаты заработной платы. Часть полученных средств кандидат использовал для личных нужд, в частности на лечение, а остаток разместил на депозитном счету с целью сохранения от обесценивания. Он также отметил, что средства были получены адвокатским бюро как чистый доход после уплаты налогов.

Кицюк Виктория Сергеевна

Судья Соломенского районного суда города Киева, работала помощником судьи, судьей районного уровня. Рассматривала уголовные, гражданские и административные дела. Имеет опыт работы судьей в уголовном процессе, в ходе которого рассматривала уголовные дела по коррупции на местном уровне, взяточничеству и мошенничеству.

Мотивирует свою подачу на должность судьи ВАКС желанием профессионального роста и намерением внести вклад в развитие антикоррупционной юстиции.

В начале собеседования члены комиссии поинтересовались процедурой перевода судьи в 2013 году в Соломенский районный суд города Киева. В частности, речь шла о том, проходил ли конкурсный отбор в соответствии со статьей 73 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». Кандидат сообщила, что после назначения в 2012 году в Кировский районный суд Донецка подала заявление о переводе в связи с семейными обстоятельствами. По её словам, в марте 2013 года в Соломенском суде освободились четыре вакансии, после чего она подала соответствующее заявление. Вопрос рассматривался на заседании ВККС, где одновременно рассматривались кандидатуры четырех судей на четыре вакантные должности.

Особое внимание международные эксперты уделили предыдущему участию судьи в конкурсе в ВАКС в 2019 году, по результатам которого Общественный совет международных экспертов и ВККС пришли к выводу о несоответствии кандидата критериям, необходимым для должности. Комиссия напомнила, что одной из причин признания кандидата не соответствующей должности были посты в Facebook в 2017 году, содержащие репосты публикаций с критикой деятельности НАБУ и создания антикоррупционного суда. Кандидат пояснила, что целью распространения материалов было привлечение внимания к процессуальным аспектам рассмотрения резонансных дел. В то же время она признала, что формулировки могли быть восприняты неоднозначно, и отметила, что сделала выводы о необходимости более взвешенной публичной коммуникации.

Обсудили и объекты недвижимости, задекларированные членами семьи судьи. Кандидат рассказала, что квартиры её матери были приобретены за счет продажи предыдущего имущества, в частности квартиры в Харькове, автомобиля и собственных сбережений. Часть средств, по её словам, она подарила матери после продажи унаследованной квартиры. Относительно дома в селе Белогородка площадью более 700 м кв. кандидат отметила, что строительство было начато матерью её мужа еще до их знакомства. По её словам, она лично не финансировала возведение дома, а только занималась благоустройством территории.

Завершалось собеседование кандидата обсуждением вопроса, поднимавшегося общественными организациями, а именно подписи судьи в 2021 году на обращении к президенту относительно ветирования закона Украины, который предусматривал реформирование органов судейского управления — ВСП и ВККС. Кандидат отметила, что обращение было направлено Ассоциацией развития судейского самоуправления, членом которой она была. По её словам, в 2020–2021 годах из-за рождения двоих детей и длительного пребывания в больнице она не имела возможности активно участвовать в деятельности ассоциаций и не могла оперативно отреагировать на вопросы членства и взносов. Только в 2023 году судья официально покинула ассоциацию, полностью прекратив любое участие в её мероприятиях. В то же время судья подчеркнула, что её участие в конкурсе является подтверждением убежденности в желании занимать должность именно в этом суде и не противоречит её позиции относительно реформ судейского управления.

Дубас Виталий Михайлович

Судья ВАКС, доктор философии в области права, ранее — адвокат с 20-летним стажем. Долгое время работал в органах Государственной налоговой службы, возглавлял управление социально-экономического развития Городокской районной государственной администрации, а также занимал должности директора и юрисконсульта в аудиторской фирме. Кроме того, был зарегистрирован как физическое лицо — предприниматель и занимался адвокатской деятельностью.

Кандидат отметил, что его почти семилетний опыт работы следственным судьей подготовил его к работе в апелляционной палате ВАКС и позволяет осуществлять карьерный рост в судебной системе.

В начале собеседования разговор зашел о деле судьи 2024–2025 годов, которое стало предметом сообщения о вмешательстве в деятельность кандидата и вызвало дискуссии о границах судейской независимости. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей фигуранту громкого коррупционного дела, которое расследовало ГБР. Защита обжаловала это решение не в общий апелляционный суд, а в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда. В январе 2025 года АП ВАКС признала дело подсудным ВАКС. Однако, когда материалы попали к кандидату, он закрывал производство, утверждая, что дело не относится к юрисдикции ВАКС, поскольку расследование ведет ГБР, а не НАБУ. Судья объяснил свою позицию критической нечеткостью законодательства. По его словам, УПК четко не разграничивает случаи, когда дела других органов (ГБР, СБУ, БЭБ) должны рассматриваться в ВАКС.

Судья в ходе собеседования ответил на вопросы о получении дохода от компаний, связанных с братьями Дубневичами, львовскими бизнесменами, экс-нардепами и фигурантами антикоррупционных расследований. Кандидат пояснил, что его работа с этими предприятиями проходила еще в 2007–2008 годах в роли адвоката. Тогда он представлял интересы компаний в судах всех инстанций, включая кассационную, и в спорах с налоговой службой. Судья подчеркнул, что непосредственно с братьями Дубневичами не контактировал — все связи происходили через бухгалтеров и директоров предприятий. По его словам, позже его участие ограничилось консультациями для работников компаний, за что он получал символическую оплату — около 1000 гривен в месяц. Он подчеркнул, что все услуги предоставлялись исключительно в правовой плоскости и касались защиты компаний от налоговых претензий, и не были связаны с частными контактами с учредителями предприятий.

У международных экспертов были и вопросы относительно несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии кандидата при покупке военных облигаций на 1,3 млн грн. Кандидат уточнил, что речь идет о государственных внутренних военных облигациях, то есть займах государству на финансирование обороны во время военного положения. По словам судьи, приобретение таких облигаций фактически является депозитом: после погашения он получает назад вложенную сумму плюс проценты. Судья пояснил, что не подавал уведомление о существенных изменениях, поскольку приобретение и погашение облигаций не создает для него дополнительных активов, а доход возникает только в виде процентов, которые он декларирует. Кандидат подытожил, что его декларация отражает только фактический доход, полученный от процентов по военным облигациям, а не сумму погашения депозита.

