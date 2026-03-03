Перегрузка и угрозы: в Верховном Суде обсудили, почему благополучие судей стало вопросом независимости

В ВС отметили, что Заключение КСЕС впервые на системном уровне рассматривает благополучие судей как институциональную предпосылку независимости и качества правосудия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как отметил Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, традиционно гарантии независимости судей рассматриваются через процедуры назначения, несменяемость, финансовое обеспечение и защиту от незаконного вмешательства. В то же время Заключение № 28 КСЕС дополняет эту систему важным элементом – признанием того, что благополучие судьи непосредственно влияет на его способность осуществлять правосудие качественно, беспристрастно и устойчиво.

«Судья – это не абстрактная функция, а человек, который ежедневно принимает сложные решения, работает с конфликтами, человеческими трагедиями, резонансными делами и находится под значительным общественным давлением», – отметил он во время презентации Заключения № 28 (2025) КСЕС.

Как указывают в Верховном Суде, в документе проанализированы современные вызовы, с которыми сталкивается судейский корпус: рост нагрузки, сложность правового регулирования, эмоционально сложные категории дел, политическое давление, проблемы с финансированием, стремительные технологические изменения и общественная поляризация.

Особое место в Заключении № 28 КСЕС отведено вопросу безопасности судей – отмечается, что угрозы личной безопасности, в частности в форме словесных оскорблений, онлайн-преследований, запугивания или физического насилия, представляют серьезный риск для независимости судебной власти.

Такие проявления, подчеркивается в документе, часто усиливаются политической поляризацией, дезинформацией и общественным недовольством решениями по резонансным или социально чувствительным делам. В случае постоянного давления возникает реальная угроза способности судьи принимать беспристрастные решения.

«Речь идет не только о комфортных условиях труда, но и о гарантиях внутренней свободы судьи», – подчеркнул Станислав Кравченко, добавив, что в условиях сочетания профессиональной нагрузки с личными вызовами военного времени вопрос устойчивости судейского корпуса приобретает стратегическое значение.

Подводя итоги выступления, Председатель ВС выразил убеждение, что презентация Заключения № 28 КСЕС и дальнейшая дискуссия позволят определить практические шаги, которые могут быть реализованы в украинских реалиях с учетом европейских стандартов, а также поблагодарил Совет Европы и его проект «Поддержка Украины во внедрении стандартов Совета Европы в отношении судебной власти» за системную поддержку украинской судебной власти и содействие проведению этого мероприятия.

Дальнейшее обсуждение состоялось при участии судей Верховного Суда, Конституционного Суда Украины, апелляционных и местных судов, представителей органов судейского управления, законодательной и исполнительной власти, ученых и экспертов Совета Европы. Участники сосредоточили внимание на стандартах благополучия судей как составляющей независимости правосудия и на путях их имплементации в национальной практике с учетом современных вызовов.

В ВС отметили, что Заключение № 28 КСЕС впервые на системном уровне рассматривает благополучие судей как институциональную предпосылку независимости и качества правосудия, а презентация этого документа имеет особое значение для украинской судебной системы в условиях военных вызовов и продолжающихся трансформаций.

Глава Офиса Совета Европы в Украине Мачей Янчак обратил внимание на Заключение Консультативного совета европейских судей о благополучии судей как на одну из ключевых предпосылок надлежащего осуществления правосудия и соблюдения принципов верховенства права.

Спикер обозначил направления поддержки, которые оказывают проекты Совета Европы, в частности по уменьшению чрезмерной рабочей нагрузки судей, усилению гарантий судейской независимости, реагированию на политическое давление и публичную критику, совершенствованию взаимодействия судов со СМИ, а также обеспечению надлежащего финансирования судебной системы.

Отдельно была отмечена важность внедрения европейских стандартов в сфере использования искусственного интеллекта в судопроизводстве и непрерывного профессионального обучения судей, а также готовность Совета Европы предоставлять экспертную поддержку, в частности в рамках анализа дисциплинарной практики с целью ее согласования со стандартами Совета Европы.

Обращаясь к участникам мероприятия, руководитель Секретариата Консультативного совета европейских судей и Секретариата Консультативного совета европейских прокуроров Арташес Меликян обозначил роль заключений Консультативного совета европейских судей в развитии судебной системы Украины и отметил их последовательное учет в национальной практике. Спикер подчеркнул, что заключения КСЕС системно переводятся, публикуются и интегрируются в деятельность судебных институтов, что является примером эффективного внедрения европейских стандартов на национальном уровне.

Докладчик отметил вклад украинских судей в деятельность Консультативного совета европейских судей, в частности участие представителей Украины в работе КСЕС и подготовке его заключений. Отдельно он обратил внимание на активную роль украинских членов КСЕС в формировании ключевых позиций, в том числе при подготовке Заключения о важности благополучия судей для осуществления правосудия. Обозначая содержание этого документа, докладчик подчеркнул необходимость рассматривать благополучие судей не только на институциональном, но и на индивидуальном уровне, поскольку надлежащее состояние судебной системы не всегда автоматически означает надлежащее благополучие каждого судьи.

В рамках мероприятия предпосылки принятия Заключения № 28 (2025) КСЕС, его структуру и ключевые положения представил судья Конституционного Суда Украины, представитель Украины в КСЕС Виктор Городовенко.

Он обратился к международному контексту формирования подходов к проблематике благополучия судей. Так, Организация Объединенных Наций провела фундаментальное исследование взаимосвязи между благополучием и добросовестностью судей, результатом которого стало принятие 25 июля 2024 года Наурской декларации о благополучии судебной системы. В декларации благополучие определено как общая ответственность судебной системы, требующая действий как от отдельных судей, так и от судебных институтов.

Развивая этот тезис, спикер отметил, что Консультативный совет европейских судей в Заключении № 28 предложил более широкое понимание благополучия — как непрерывного процесса, который позволяет судьям полноценно осуществлять профессиональную деятельность, поддерживая надлежащий уровень физического и психологического здоровья для эффективного выполнения своих обязанностей с соблюдением независимости, беспристрастности и добросовестности.

Отдельное внимание Виктор Городовенко уделил вызовам, которые непосредственно влияют на благополучие судей. Среди них – чрезмерная нагрузка и жесткие сроки рассмотрения дел, создающие постоянный профессиональный стресс и влияющие на качество правосудия; вторичное воздействие травматического материала по делам, в частности касающимся уголовного, семейного, иммиграционного права и права по делам беженцев; кадровый дефицит; финансовые ограничения; публичная стигматизация и давление.

Говоря об условиях полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины, Виктор Городовенко акцентировал, что украинская судебная система не прекратила работу даже в первые дни полномасштабной агрессии и продолжила обеспечивать доступ к правосудию. В то же время он отметил, что такие условия создают дополнительные риски для физической безопасности судей, функционирования судебной инфраструктуры и сохранности судебных производств.

Ссылаясь на пункты 31–32 Заключения № 28 КСЕС, спикер подчеркнул сложность баланса между интересами национальной безопасности и защитой прав человека. Он отметил, что в условиях военного положения судья ежедневно взвешивает эти интересы, обеспечивая право на справедливый суд даже при повышенных рисках безопасности.

Отдельно Виктор Городовенко остановился на рисках политического вмешательства в деятельность судебной власти. Он обратил внимание, что использование механизмов судебной реформы, дисциплинарных процедур или пересмотра гарантий независимости как инструментов влияния создает угрозу институциональной независимости правосудия и усиливает профессиональное давление на судей.

В рамках доклада спикер также поднял вопрос применения искусственного интеллекта в судебной системе. По его убеждению, такие технологии могут выполнять лишь вспомогательную функцию и не способны заменить судью. В то же время чрезмерное доверие к цифровым инструментам или использование их для формирования непропорциональной нагрузки может негативно сказаться на профессиональной автономии судьи и его психоэмоциональном состоянии.

Представляя рекомендательную часть Заключения, Виктор Городовенко заявил, что обеспечение благополучия судей требует действий на индивидуальном, институциональном и государственном уровнях. Он обозначил такие направления, как создание комитетов по вопросам благополучия, внедрение политик снижения нагрузки, оценка психосоциальных рисков, профилактика профессионального выгорания, привлечение специалистов по психологической поддержке и мониторинг физических и цифровых угроз безопасности судей.

В контексте обсуждения благополучия судей как составляющей осуществления правосудия тему «Дефицит сна и истощение судьи – невидимая угроза для правосудия» представили адвокат, член Правовой ассоциации «Добросуд» Илона Каминская и сомнотерапевт, глава общественной организации «Институт расстройств сна и психотравматических расстройств» Оксана Волошина.

Илона Каминская подчеркнула, что речь идет о результатах междисциплинарного исследования, которое впервые сосредоточилось на связи между сном, истощением и качеством правосудия. По ее словам, исследование направлено не на анализ индивидуальных особенностей судей, а на изучение условий их работы и нагрузки.

Были приведены статистические показатели за 2025 год: в суды поступило 5,8 млн дел и материалов, из которых 4,6 млн были рассмотрены. Подчеркнуто, что за каждой статистической цифрой стоит конкретный человек, работающий в условиях повышенного стресса.

Илона Каминская отметила, что функционирование системы правосудия на пределе человеческих возможностей влияет не только на самих судей, но и на граждан, чьи дела рассматриваются в условиях хронического истощения. Она подчеркнула необходимость принятия управленческих и политических решений на основе объективных данных для сохранения функции правосудия в условиях военного времени.

«Сон является базовой биологической потребностью человека и необходимым условием восстановления физического и психического ресурса», – продолжая обсуждение, акцентировала Оксана Волошина. Она пояснила принцип 8–8–8 (8 часов работы, 8 часов личного времени и 8 часов сна) и отметила, что минимальная продолжительность сна для восстановления составляет 7–8 часов, а в условиях хронического стресса — 9–10 часов.

Спикер обратила внимание на научно задокументированные последствия хронического недосыпания: снижение когнитивных функций, нарушение способности к принятию решений, повышение рисков сердечно-сосудистых заболеваний, депрессивных состояний и посттравматических расстройств сна.

Как она сообщила, ключевым механизмом нарушений является когнитивная гиперактивация — состояние, при котором нервная система не переходит в режим полноценного восстановления, что непосредственно влияет на профессиональную деятельность судьи и качество правосудия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.