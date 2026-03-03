Украина готовит план либерализации газа и электроэнергии по требованию партнеров — что с тарифами

По требованию партнеров Украина готовит дорожную карту либерализации рынка газа и электроэнергии на послевоенный период.

Фото: Киев24

В Украине в настоящее время не идет речь о росте тарифов на коммунальные услуги. Международные партнеры требуют лишь подготовить дорожную карту либерализации рынков газа и электроэнергии на послевоенный период, а также подсчитать, сколько сейчас государство тратит на компенсацию тарифов.

Как заявил представитель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов, на сегодняшний день вовсе не идет речь о каком-либо повышении стоимости коммунальных услуг, поэтому разговоры об этом являются преждевременными и в определенной степени манипулятивными.

«В настоящее время от партнеров есть два требования: первое — до июня подготовить дорожную карту либерализации рынков газа и электроэнергии на послевоенный период. Второе — до июля предоставить расчеты того, сколько государство тратит на компенсацию тарифов, и сделать такое покрытие прозрачным», — отметил парламентарий.

По его словам, уже сейчас необходимо четко понимать, как планировать расходование средств на местном и государственном уровнях для покрытия тарифов в следующем году.

