  1. В Украине

Украина готовит план либерализации газа и электроэнергии по требованию партнеров — что с тарифами

11:29, 3 марта 2026
По требованию партнеров Украина готовит дорожную карту либерализации рынка газа и электроэнергии на послевоенный период.
Фото: Киев24
В Украине в настоящее время не идет речь о росте тарифов на коммунальные услуги. Международные партнеры требуют лишь подготовить дорожную карту либерализации рынков газа и электроэнергии на послевоенный период, а также подсчитать, сколько сейчас государство тратит на компенсацию тарифов.

Как заявил представитель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов, на сегодняшний день вовсе не идет речь о каком-либо повышении стоимости коммунальных услуг, поэтому разговоры об этом являются преждевременными и в определенной степени манипулятивными.

«В настоящее время от партнеров есть два требования: первое — до июня подготовить дорожную карту либерализации рынков газа и электроэнергии на послевоенный период. Второе — до июля предоставить расчеты того, сколько государство тратит на компенсацию тарифов, и сделать такое покрытие прозрачным», — отметил парламентарий.

По его словам, уже сейчас необходимо четко понимать, как планировать расходование средств на местном и государственном уровнях для покрытия тарифов в следующем году.

Украина ЖКП электроэнергия газ коммунальные услуги

