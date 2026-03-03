В Украине изменится подход к реализации статуса украинского языка как государственного

Украинский язык получает новую модель регулирования.

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», Национальная комиссия по стандартам государственного языка на заседании 1 марта 2026 года приняла решение об утверждении текста Украинского правописания в качестве стандарта государственного языка.

Этот шаг стал практической реализацией постановления парламента от 15 января 2026 года № 4764-IX «Об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства».

Несмотря на рекомендательный характер, акт имеет политико-программное значение и может повлиять на дальнейшую нормотворческую практику в сфере языковой политики.

Нормативной основой такого подхода является конституционное закрепление статуса украинского языка как государственного, а также положения Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В то же время постановление акцентирует внимание на стандартизационных механизмах реализации уже установленного конституционного статуса государственного языка.

Ключевая идея Постановления № 4764-IX заключается в переходе от декларативной защиты государственного языка к его стандартизации как целостной системы. Речь идет о правописании, терминологии, шрифтовом оформлении законов, унификации глоссариев, корректировке образовательных программ и усилении языковых требований в медиапространстве.

Таким образом, язык перестает быть исключительно объектом охраны и приобретает признаки регуляторного ресурса, посредством которого формируется правовая среда государства.

Стандартизация законодательства и унификация юридической терминологии

Утверждение правописания в статусе стандарта государственного языка имеет не только лингвистическое, но и непосредственное юридическое значение. Правописание определяет форму изложения нормативных актов, судебных решений, официальных документов, а следовательно — влияет на правовую определенность.

В случае существенных изменений возникает необходимость системной гармонизации действующего законодательства. Иначе возможны споры относительно аутентичности текстов, их толкования и применения. В этом смысле языковая стандартизация превращается в составляющую юридической техники и элемент стабильности правопорядка.

Предусмотренный анализ терминологии первичных законов означает попытку упорядочить язык украинского законодательства. Речь идет не только о стилистике, а о системном пересмотре юридических терминов.

Украинский юридический язык длительное время формировался под влиянием советской и российской традиции, что привело к появлению калькированных и смешанных конструкций. Пересмотр терминологии может стать шагом к ее обновлению и приближению к европейским подходам. Вместе с тем важно определить юридическую силу экспертных заключений, иначе они могут остаться лишь рекомендациями без реального влияния.

Разработка единого стандарта шрифтового оформления текстов законов имеет системное значение, несмотря на его внешнюю техническую природу. Унификация оформления повышает уровень юридической техники, минимизирует риски манипуляций с текстами и создает предпосылки для цифровой интеграции законодательства.

В этом контексте языковая политика выходит за пределы гуманитарной сферы и интегрируется в плоскость технологического администрирования правового массива.

Языковое регулирование в медиа, цифровом пространстве и частной сфере

Наиболее дискуссионными являются положения о внедрении технологий выявления и блокирования аудио- и видеопродукции, содержащей пророссийские или антиукраинские нарративы либо направленной на продолжение практики русификации. С одной стороны, это логичное продолжение безопасного подхода в условиях войны и информационной агрессии.

С другой стороны, возникает потенциальная коллизия с конституционными гарантиями свободы выражения мнений. Ключевым остается вопрос критериев и процедур: кто, каким образом и по каким стандартам будет определять наличие соответствующего «нарратива» и обеспечивать пропорциональность вмешательства. При отсутствии четкой регламентации существует риск чрезмерного административного воздействия на информационное пространство.

Постановление предусматривает разработку политики поддержки молодых семей с целью утверждения украинского языка как языка общения и воспитания детей. Это новое измерение государственного участия, приближающееся к границе между публичной политикой и частной автономией семьи.

Государство может стимулировать, создавать культурный продукт, обеспечивать доступ к качественному украиноязычному контенту. Вместе с тем любые императивные механизмы в данной сфере потенциально могут вступать в конфликт с правом на частную жизнь и свободой семейной жизни.

Такие инициативы требуют оценки с точки зрения статьи 32 Конституции Украины и статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно уважения частной и семейной жизни.

Распространение языковых требований на онлайн-медиа и контент на платформах совместного доступа означает переход языкового регулирования в цифровую сферу. Фактически правила, ранее действовавшие для традиционных медиа, предлагается применять и к интернет-пространству.

Вместе с тем важно согласовать такие изменения с европейскими подходами к регулированию цифровых сервисов и четко определить, кто несет ответственность — платформа или автор контента. В противном случае может возникнуть правовая неопределенность в практике применения норм.

Общие выводы и прогноз правоприменительных последствий

Таким образом, постановление отражает тенденцию к расширению инструментов реализации языковой политики в рамках действующей конституционной модели. Украинский язык рассматривается не только как символ государственности, но и как структурный элемент безопасности, правотворчества и информационной архитектуры государства.

Документ объединяет лингвистическую стандартизацию, институциональное усиление и цифровое регулирование в единую концептуальную модель. Его сильными сторонами являются системность подхода, акцент на юридическую терминосистему и стремление к унификации. Вместе с тем наиболее чувствительными остаются положения, касающиеся блокирования контента и потенциального вмешательства в частную сферу.

В итоге акт формирует новую модель — язык как инструмент конституционной архитектуры и национальной устойчивости. Дальнейшая эффективность этой модели будет зависеть от точности нормативных формулировок, пропорциональности механизмов реализации и соблюдения стандартов прав человека.

