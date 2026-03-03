  1. В Украине

Александр Усик заявил, что собирается идти в президенты

08:29, 3 марта 2026
Усик заявил о намерении пойти в политику и отметил, что рассматривает для себя только пост президента.
Украинский чемпион по боксу Александр Усик сообщил о планах начать политическую карьеру и подчеркнул, что не рассматривает для себя должности, кроме президентской. Об этом он сказал в интервью Андрею Беднякову.

В ходе бесед ведущий спросил боксера, каковы его планы на будущее, на что тот фактически анонсировал завершение боксерской карьеры.

"Я еще пару лет планирую побоксировать. Планирую побоксировать пару лет, а потом есть такие планы поработать на государство", – сказал Усик.

В ответ на шутку Беднякова о том, что спортсмен может пойти в Конотопские мэры, Усик четко заявил, какую именно должность планирует занимать.

"Смотри, я ниже президента не собираюсь никуда уходить", - сказал боксер.

президент Украина

