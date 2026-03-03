Олександр Усик заявив, що збирається йти в президенти

Усик заявив про намір піти в політику та зазначив, що розглядає для себе лише посаду президента.

Український чемпіон з боксу Олександр Усик повідомив про плани розпочати політичну кар’єру та наголосив, що не розглядає для себе посад, окрім президентської. Про це спортсмен він в інтерв'ю Андрію Бєднякову.

Під час бесід ведучий спитав боксера, які його плани на майбутнє, на що той фактично анонсував завершення боксерської кар'єри.

"Я ще пару років планую побоксувати. Планую побоксувати пару років, а потім є такі плани попрацювати на державу", - сказав Усик.

У відповідь на жарт Бєднякова про те, що спортсмен може піти в мери Конотопа, Усик чітко заявив, яку саме посаду планує обіймати.

"Дивись, я нижче президента не збираюся нікуди йти", - сказав боксер.

