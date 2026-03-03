  1. В Україні

Олександр Усик заявив, що збирається йти в президенти

08:29, 3 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Усик заявив про намір піти в політику та зазначив, що розглядає для себе лише посаду президента.
Олександр Усик заявив, що збирається йти в президенти
скрін з відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Український чемпіон з боксу Олександр Усик повідомив про плани розпочати політичну кар’єру та наголосив, що не розглядає для себе посад, окрім президентської. Про це спортсмен він в інтерв'ю Андрію Бєднякову.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Під час бесід ведучий спитав боксера, які його плани на майбутнє, на що той фактично анонсував завершення боксерської кар'єри.

"Я ще пару років планую побоксувати. Планую побоксувати пару років, а потім є такі плани попрацювати на державу", - сказав Усик.

У відповідь на жарт Бєднякова про те, що спортсмен може піти в мери Конотопа, Усик чітко заявив, яку саме посаду планує обіймати.

"Дивись, я нижче президента не збираюся нікуди йти", - сказав боксер.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

президент Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Управління державним доменом змінять — але без правових уточнень механізм може не запрацювати

Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації підтримав законопроєкт про адміністрування gov.ua.

Один удар і вісім років тюрми: апеляція у Вінниці виправила помилку у вироку про вбивство

Суд залишив покарання без змін, але змінив порядок обчислення строку ув’язнення.

Електронний кабінет для банкрутів та відокремлені судові провадження: нові позиції Верховного Суду

Верховний Суд визначив статус ШІ у правосудді, посилив вимоги до документів іноземною мовою та розмежував процес завершенням дебатів та виходу суду до нарадчої кімнати.

Україна перейде на електронні сертифікати для експорту товарів

Україна має ухвалити необхідні рішення, щоб дозволити використання електронних сертифікатів для перевезення товарів у рамках преференційної торгівлі.

Цивільних фахівців можуть залучати до виконання завдань з кібероборони

Новий підрозділ у складі Збройних Сил України відповідатиме за безпеку у кіберпросторі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]