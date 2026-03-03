Цивільних фахівців можуть залучати до виконання завдань з кібероборони

Новий підрозділ у складі Збройних Сил України відповідатиме за безпеку у кіберпросторі.

ілюстративне фото з відкритих джерел

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт про Кіберсили Збройних Сил України.

Законопроєктом пропонується законодавчо визначити правовий статус та засади діяльності окремої військової структури у складі ЗСУ.

Необхідність ініціативи обґрунтовують стратегічним курсом України на набуття повноправного членства в НАТО та потребою приведення національного законодавства до стандартів Альянсу. У пояснювальній записці посилаються на статтю 3 Північноатлантичного договору, яка передбачає розвиток державами власних оборонних спроможностей.

Також наголошується, що у 2016 році НАТО визнало кіберпростір сферою операцій, а у Комюніке Вільнюського саміту 11 липня 2023 року підкреслено важливість протидії кібер-, космічним та гібридним загрозам. У документі зазначається розвиток багатодоменних операцій і застосування підходу “360 градусів” у системі колективної оборони.

Що передбачає створення Кіберсил

Проєктом закону пропонується створити Кіберсили як орган військового управління у структурі Збройних Сил України.

Нова структура діятиме:

Під безпосереднім військовим керівництвом Головнокомандувача ЗСУ,

Під загальним політичним керівництвом Президента України як Верховного Головнокомандувача.

Основні завдання Кіберсил — нарощування спроможностей кіберстримування, забезпечення кібероборони держави, досягнення військової переваги та послаблення можливостей противника через операції в кіберпросторі та електромагнітному спектрі.

Окремою складовою передбачається запровадження кіберрезервістів — цивільного кадрового ресурсу, який можуть залучати до виконання завдань кібероборони.

Кіберрезервірами визначають громадян України, які мають відповідні професійні знання, підготовку та навички у сфері кібербезпеки й можуть бути оперативно залучені до складу Кіберсил.

При цьому статус кіберрезервіста не передбачає обов’язкового набуття статусу військовослужбовця, може мати тимчасовий і періодичний характер та ґрунтується на професійних компетенціях і мотивації особи. Для формування сталого кадрового та інтелектуального потенціалу Кіберсили організовуватимуть періодичне навчання та злагодження кіберрезервістів.

Фінансування

Фінансування діяльності Кіберсил планують здійснювати за рахунок коштів державного бюджету в межах асигнувань Міністерству оборони України. Зокрема, у межах бюджетної програми на 2025 рік передбачено 14 млн грн на виконання окремих заходів радіоелектронної та кіберборотьби.

Окремі напрями можуть фінансуватися за рахунок благодійних внесків, міжнародної технічної допомоги, імплементаційних домовленостей, участі у міжнародних проєктах та інших технічних угод у сфері кібероборони.

