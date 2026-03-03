Нові виплати, асистент для родин та денні центри: які зміни готують для сімей із дітьми з інвалідністю

Законопроєкт передбачає створення спеціалізованих освітніх закладів і центрів денного перебування, запровадження послуги асистента для родин, програму відпочинку для батьків, цифровізацію необхідних довідок та спрощення процедури підтвердження інвалідності.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про ключові проблеми сімей, які виховують дітей з інвалідністю, що мають бути вирішені після ухвалення Верховною Радою законопроєкту №14191.

За його словами, документ передбачає збільшення виплат, оскільки нині вони є мізерними.

Також, як зазначив Гетманцев, законопроєктом передбачено розвиток спеціалізованих закладів освіти та центрів денного перебування, щоб батьки дітей з інвалідністю мали можливість працювати.

Окремо Гетманцев наголосив на необхідності запровадження послуги асистента для таких сімей, адже, за його словами, це підтримка і допомога, якої вони дуже потребують.

Крім того, пропонується запровадити програму відпочинку для батьків, щоб вони могли фізично та психологічно відновитися.

Гетманцев також повідомив про необхідність переведення в цифровий формат необхідних довідок. Він назвав нонсенсом ситуацію, коли дорослі особи з інвалідністю отримують електронні довідки, тоді як для дітей досі вимагаються паперові документи.

Серед ініціатив законопроєкту, за словами Гетманцева, — спрощення експертизи та підтвердження інвалідності для дітей та осіб з інвалідністю з дитинства, оскільки є захворювання, які, на жаль, не зникають.

Також законопроєкт передбачає перекладення фінансового тягаря з місцевих бюджетів на державний бюджет, адже, як зазначив Гетманцев, не кожна громада має відповідні ресурси.

Він підкреслив, що це далеко не вичерпний перелік рішень, які пропонуються документом.

Ціна реалізації програми, за словами Гетманцева, становить понад 50 мільярдів гривень. Він заявив, що ці кошти планується знайти у 2027 році.

Щодо подальшої долі документа, голова податкового комітету повідомив, що вже у березні очікується доопрацьована редакція законопроєкту від профільного комітету.

