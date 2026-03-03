В Україні зміниться підхід до реалізації статусу української мови як державної

Українська мова отримує нову модель регулювання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як вже писала «Судово-юридична газета», Національна комісія зі стандартів державної мови на засіданні 1 березня 2026 року ухвалила рішення про затвердження тексту Українського правопису як стандарту державної мови,

Цей крок став практичним втіленням постанови парламенту від 15 січня 2026 року № 4764-IX «Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави».

Попри рекомендаційний характер, акт має політико-програмне значення та може впливати на подальшу нормотворчу практику у сфері мовної політики.

Нормативною основою цього підходу є конституційне закріплення статусу української мови як державної та положення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Водночас постанова акцентує увагу на стандартизаційних механізмах реалізації вже встановленого конституційного статусу державної мови.

Ключова ідея Постанови № 4764-IX полягає у переході від декларативного захисту державної мови до її стандартизації як цілісної системи. Йдеться про правопис, термінологію, шрифтове оформлення законів, уніфікацію глосаріїв, корекцію освітніх програм та посилення мовних вимог у медіапросторі.

Таким чином, мова перестає бути виключно об’єктом охорони і набуває ознак регуляторного ресурсу, через який формується правове середовище держави.

Стандартизація законодавства та уніфікація правничої термінології

Затвердження правопису у статусі стандарту державної мови має не лише лінгвістичне, а й безпосередньо юридичне значення. Правопис визначає форму викладення нормативних актів, судових рішень, офіційних документів, а отже — впливає на правову визначеність.

У разі істотних змін виникає потреба системної гармонізації чинного законодавства. Інакше можливі спори щодо автентичності текстів, їх тлумачення та застосування. У цьому сенсі мовна стандартизація перетворюється на складову юридичної техніки та елемент стабільності правового порядку.

Передбачений аналіз термінології первинних законів означає спробу впорядкувати мову українського законодавства. Йдеться не лише про стилістику, а про системний перегляд правничих термінів.

Українська юридична мова тривалий час формувалася під впливом радянської та російської традиції, що призвело до появи кальок і змішаних конструкцій. Перегляд термінології може стати кроком до її оновлення та наближення до європейських підходів. Водночас важливо визначити юридичну силу експертних висновків, інакше вони можуть залишитися лише рекомендаціями без реального впливу.

Розроблення єдиного стандарту шрифтового оформлення текстів законів має системне значення, попри його зовнішню технічність. Уніфікація оформлення підвищує рівень юридичної техніки, мінімізує ризики маніпуляцій із текстами та створює передумови для цифрової інтеграції законодавства.

У цьому контексті мовна політика виходить за межі гуманітарної сфери та інтегрується у площину технологічного адміністрування правового масиву.

Мовне регулювання у медіа, цифровому просторі та приватній сфері

Найбільш дискусійними є положення щодо впровадження технологій виявлення та блокування аудіо- й відеопродуктів, які містять проросійські чи антиукраїнські наративи або спрямовані на продовження практики зросійщення. З одного боку, це логічне продовження безпекового підходу в умовах війни та інформаційної агресії.

З іншого боку, виникає потенційна колізія з конституційними гарантіями свободи вираження поглядів. Ключовим залишається питання критеріїв і процедур: хто, у який спосіб і за якими стандартами визначатиме наявність відповідного «наративу» та забезпечуватиме пропорційність втручання. За відсутності чіткої регламентації існує ризик надмірного адміністративного впливу на інформаційний простір.

Постанова передбачає розроблення політики підтримки молодих родин з метою утвердження української мови як мови спілкування та виховання дітей. Це новий вимір державної участі, що наближається до межі між публічною політикою та приватною автономією сім’ї.

Держава може стимулювати, створювати культурний продукт, забезпечувати доступ до якісного україномовного контенту. Водночас будь-які імперативні механізми в цій сфері можуть потенційно вступати у конфлікт із правом на приватність та свободою сімейного життя.

Такі ініціативи потребують оцінки з точки зору статті 32 Конституції України та статті 8 Європейської конвенції з прав людини щодо поваги до приватного і сімейного життя.

Поширення мовних вимог на онлайн-медіа та контент на платформах спільного доступу означає перехід мовного регулювання у цифрову сферу. Фактично правила, які раніше діяли для традиційних медіа, пропонується застосовувати і до інтернет-простору.

Водночас важливо узгодити такі зміни з європейськими підходами до регулювання цифрових сервісів і чітко визначити, хто несе відповідальність — платформа чи автор контенту. Інакше може виникнути правова невизначеність у практиці застосування норм.

Загальні підсумки та прогноз правозастосовних наслідків

Отже, постанова відображає тенденцію до розширення інструментів реалізації мовної політики у межах чинної конституційної моделі. Українська мова розглядається не лише як символ державності, а як структурний елемент безпеки, правотворчості та інформаційної архітектури держави.

Документ поєднує лінгвістичну стандартизацію, інституційне посилення та цифрове регулювання в єдину концептуальну модель. Його сильними сторонами є системність підходу, акцент на правничу терміносистему та прагнення до уніфікації. Водночас найбільш чутливими залишаються положення, що стосуються блокування контенту та потенційного втручання у приватну сферу.

У підсумку акт формує нову модель — мову як інструмент конституційної архітектури та національної стійкості. Подальша ефективність цієї моделі залежатиме від точності нормативних формулювань, пропорційності механізмів реалізації та дотримання стандартів прав людини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.