ДТП, поїздки до РФ та невідповідність посаді члена ВРП: нові виклики доброчесності кандидатів до ВАКС

Дев'ятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) та Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ) продовжують оцінювати претендентів на вакантні посади суддів ВАКС. На етапі спільних засідань кандидати проходять перевірку не тільки на доброчесність, а і законність джерел походження майна, відповідність рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам ну і звичайно наявність знань і досвіду для розгляду справ у Вищому антикорупційному суді.

27 лютого 2026 року в залі засідань ВАКС проходили свою фінальну співбесіду Ковальчук Сергій Олександрович, Базелюк Вікторія Володимирівна та Батюк Олег Олексійович. Порядок денний засідання передбачав також співбесіду з Коваленком Денисом Сергійовичем, проте через відсутність доповідача його інтерв'ю з міжнародними експертами було перенесено. Знайомимось ближче з кандидатами, що вже пройшли спільні засідання.

Ковальчук Сергій Олександрович

Професор кафедри кримінального права та кримінології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, кандидат юридичних наук, доцент. У 2020 році отримав свідоцтво на право на зайняття адвокатською діяльністю, яке було відкликано за заявою кандидата того ж року.

Співбесіду з кандидатом розпочали з обговорення його професійного шляху, і науковець зосередився на багаторічному досвіді наукової діяльності. За словами претендента на посаду судді, підготовка його наукових робіт нерозривно пов'язана з системним аналізом судової практики, зокрема рішень ВАКС, Верховного Суду та Європейського суду з прав людини. Проте досвіду участі у кримінальних провадженнях як захисника чи представника потерпілих він не мав. У 2023–2024 роках кандидат представляв власні інтереси в судовому процесі, зокрема у Верховному Суді, оскаржуючи рішення Етичної ради щодо його невідповідністі критеріям доброчесності при відборі на посаду члена ВРП. При цьому професор зауважив, що згаданий висновок має значення виключно в рамках конкурсу на посаду члена ВРП.

Окрему увагу під час співбесіди приділили обставинам проживання кандидата з матір’ю у 2017–2018 роках. Він підтвердив, що проживав у квартирі в Івано-Франківську, де була зареєстрована і його мати, проте фактично вона більшість часу перебувала в Хмельницькій області, доглядаючи за своєю матір’ю похилого віку. Кандидат повідомив, що почав надавати матері фінансову допомогу після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Сума допомоги становила орієнтовно 3–4 тисячі гривень на місяць.

Щодо можливої невідповідності способу життя задекларованим доходам, та джерел їх походження, то комісія звернула увагу на те, що у 2018 році кандидат задекларував 160 тисяч гривень доходу. Після оподаткування та та виплат коштів на утримання сина, витрати на проживання складали 41 тис. грн на рік, водночас кандидат збільшив готівкові заощадження на 2 тисячі доларів США. Кандидат зазначив, що ці кошти були накопичені із заробітної плати в університеті. Кандидат назвав 2018 рік фінансово складним, проте накопичити 2 тисячі доларів, за його словами, вдалося завдяки економії.

Міжнародні експерти не оминули і питання придбання автомобіля Toyota у 2008 році, який, за твердженням самого кандидата він придбав використавши накопичені заощадження, а також при фінансовій підтримці батьків. Після розлучення у 2013 році автомобіль і земельна ділянка залишилися йому, тоді як колишній дружині — близько 13 тисяч доларів спільних заощаджень. У 2020 році кандидат придбав нове авто Toyota RAV4, попередньо продавши старе, так само використавши накопичених 14 тисяч доларів, частину заробітної плати та 130 тисяч гривень, позичених у друга. Позичені кошти, за його словами, були отримані і повернуті готівкою протягом 2020–2021 років.

Комісія нагадала кандидату і про його зв’язок із екснародним депутатом Сергієм Ківаловим Професор визнав тривалі робочі стосунки з Сергієм Ківаловим, хоча й наголосив, що ці стосунки виключно робочі та не є дружніми. На запитання про політичну репутацію та минуле його колеги кандидат заявив, що негативно ставиться до будь-яких зв’язків із Росією, а сам не є членом жодної політичної сили.

Базелюк Вікторія Володимирівна

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права НЮУ імені Ярослава Мудрого, адвокат. Має науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності кримінальне право та кримінологія кримінально-виконавче право. Обіймала посади асистента кримінального права, працює за сумісництвом науковим співробітником в науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка Сташиса Національної академії правових наук України. Паралельно бере участь в доборі на посаду судді місцевого суду: успішно подолала три етапи кваліфікаційного іспиту та наразі триває перевірка практичних робіт.

Кандидат розпочала співбесіду з розповіді про свій професійний досвід, а саме про 15 років роботи на кафедрі кримінального права та досвід викладацької діяльності дисциплін з кваліфікації корупційних правопорушень і дослідження питання санкцій, зокрема конфіскації. За її словами, саме кримінальна спеціалізація стала мотивом податися на конкурс до ВАКС. За час адвокатської практики, яка розпочалася в червні 2025 року мала близько десяти справ, при цьому наголосила, що дохід був незначний і ще не задекларований, оскільки строк подання декларації ще не настав.

Комісія поцікавилась у кандидата джерелом походження готівкових заощаджень у розмірі близько 20 тисяч доларів, які кандидат пояснила отриманням коштів від продажу 1/3 квартири, також подарунком від бабусі та заощадженнями із зарплати та додаткових підробітків, а крім того ще грантом від польської фундації у 2022 році. Договору купівлі-продажу квартири кандидат не має, оскільки оформленням займалася її мати за довіреністю.

Члени комісії також з’ясовували обставини користування декількома автомобілями. Кандидат підтвердила, що у 2016 році менш ніж два місяці формально володіла Hyundai Santa Fe на прохання знайомого, фактично авто не використовувала. У 2018–2020 роках була формальною власницею Honda Civic, який належав її співмешканцю. Коштів від продажу цього авто вона не отримувала.

Найбільше запитань міжнародних експертів викликала ДТП у червні 2017 року в Харкові, за участі кандидата. Поліцією було складено протоколи про адміністративні правопорушення щодо кандидата за статтями 124 та 130 КУпАП, зазначивши про ознаки алкогольного сп’яніння і відмову від проходження тесту. Відмову від проходження огляду кандидат аргументувала тим, що за кермом автомобіля не перебувала.

Також комісія запитала у кандидата з приводу її проживання у гуртожитку міста Харків, де вона була зареєстрована понад 10 років, при цьому фактично там не проживала з 2013 року. Кандидат пояснила, що зберегла місце реєстрації, оскільки планувала скористатися програмою пільгового іпотечного кредитування для науково-педагогічних працівників під 3–5% річних. Однією з умов було перебування на квартирній черзі та реєстрація в гуртожитку. Реалізувати ці наміри вона не встигла через повномасштабне вторгнення.

Окремо комісія з’ясовувала обставини придбання квартири в Харкові у 2009 році, оформленої на матір кандидата. Адвокат розповіла, що житло купували за кошти від продажу квартири в Полтавській області та заощадження матері, зокрема від ведення особистого господарства. Квартира була придбана на первинному ринку без ремонту, а заселення відбулося лише у 2014 році після завершення робіт.

Зацікавили комісію і регулярні поїздки кандидата до Росії у період 2018-2020 років, які вона пояснила відвідуванням хворої родички свого співмешканця. Наразі кандидат критично оцінює рішення щодо поїздок, проте на той момент законодавчих заборон не було, а поїздки припинилися після запровадження карантинних обмежень.

Батюк Олег Олексійович

Адвокат, має досвід професійної діяльності адвоката в тому числі щодо здійснення представництва в судді та захисту від кримінального обвинувачення понад 7 років. З червня 2022 року добровільно долучився до лав ЗСУ, помічник командира з правової роботи в роті. Кандидат проходив онлайн-курс «Боротьба з корупцією» на платформі Prometheus, а також курс «Основи антикорупції для всіх і кожного» у січні 2026 року.

Мотивує своє бажання стати суддею Вищого антикорупційного суду усвідомленням того, що держава потребує захисту не лише від зовнішнього ворога, а й від корупції як внутрішньої загрози.

Почалась співбесіда зі стандартних запитань міжнародних експертів щодо достовірності інформації, вказаної в декларації кандидата, зокрема за 2019 рік. Задекларований особистий дохід кандидата становив лише 5 000 грн від незалежної професійної діяльності та більше 4500 грн гонорарів за цивільно-правовими договорами. Загальний сімейний дохід за рік складав приблизно 33 000 грн, включно із соціальними виплатами дружини. При цьому у судовому реєстрі було зафіксовано близько 30 справ, у яких кандидат виступав представником. Такий низький рівень доходу за період, що розглядався, кандидат пояснив тим, що частина справ була безоплатна, а оплата за деякими дорученнями могла бути отримана в інші роки.

Виникли питання і до майнового стану матері кандидата, а саме до нюансів придбання та подальшого продажу квартири в Маріуполі, а також купівлі житла в Києві за понад 1 млн грн. За словами кандидата, кошти сформувалися з готівкових заощаджень родини після смерті батька, продажу земельних ділянок, автомобілів та іншого майна. Водночас підтвердних документів на всі операції комісії надано не було.

Також під час співбесіди військовослужбовець пояснював комісії обставини оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка нині перебуває на тимчасово окупованій території. За його словами, у 2016 році він уклав договір оренди строком на 49 років та одноразово сплатив близько 2 тисяч доларів наперед за весь період користування. Ініціатором домовленості став його знайомий, якому кандидат раніше надавав правову допомогу у кримінальній справі, водночас він наголосив, що ця операція не була гонораром за участь у справі. Вказана ділянка пізніша була оформлена для передачі у суборенду, однак примірника документа у кандидата не збереглося. Суборендар кілька разів здійснював платежі, проте після окупації території виплати припинилися.

Комісія запитала у кандидата і про причини звернення за допомогою по безробіттю, при діючому свідоцтві на заняття адвокатською діяльністю. У 2021 році суд зобов'язав кандидата повернути допомогу як необґрунтовані прибутки. Кандидат розповів, що на той момент звільнився з посади директора Маріупольського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги і вважав що державою він був застрахований на випадок тимчасового безробіття. Вказав що особа, яка здійснює відповідні відрахування заробітної плати до фонду, може розраховувати на відповідні виплати.

Поза увагою міжнародних експертів не залишилися і дані з сайту Миротворець, відповідно до яких, сестра кандидата в'їжджала на територію Російської Федерації у 2021 році. Кандидат цю інформацію підтвердив, проте підкреслив, що вже більш ніж півтора року не спілкується з родичкою.

«Судово-юридична газета» продовжує слідкувати за новими співбесідами кандидатів на посаду судді ВАКС. Із матеріалами попередніх співбесід можна ознайомитися за посиланнями:

Від науковців до військових: огляд співбесід кандидатів до ВАКС

Гонорари на карту, порушення таємниці нарадчої кімнати та політичне минуле кандидатів: нові співбесіди до ВАКС

Політичне минуле, крипто-подарунки та заручники суддів: новий етап випробування на доброчесність

240 запитів до реєстру, 11 млн гонорару та поїздки в Крим: нові спецзасідання ВККС та ГРМЕ

Мільйонні заощадження та забуте житло: антикорупційне сито 19 лютого

22 банківські рахунки та приховане авто: нові кейси кандидатів до ВАКС

Зарплата в конверті та борги за комуналку: нові зізнання кандидатів до ВАКС

Сумнівні статки та маніпуляції з посадами: аналіз перших співбесід кандидатів до ВАКС

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.