Чи законно позбавляти зброї тих, хто вживає марихуану: справа дійшла до Верховного суду США

Марихуана дозволена в багатьох штатах, водночас на федеральному рівні вона залишається забороненою речовиною.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний суд США розгляне справу, яка може вплинути на правила володіння зброєю в країні. Судді мають визначити: чи відповідає Конституції норма, яка забороняє мати вогнепальну зброю людям, що вживають заборонені наркотичні речовини.

Йдеться про федеральний закон — 18 U.S.C. §922(g)(3). Він передбачає кримінальну відповідальність для «незаконного споживача» контрольованих речовин, якщо така особа володіє зброєю, зазначає Courthouse News.

Влада каже: історичні традиції дозволяли обмеження

Адміністрація Дональда Трампа просить суд залишити цю норму чинною. Уряд посилається на історію США часів заснування держави.

За позицією федеральної влади, у XVIII–XIX століттях законодавці вже обмежували права так званих «хронічних пияків». Їх могли ув’язнювати, примусово поміщати до спеціальних установ, зобов’язувати вносити грошову заставу під загрозою арешту.

На думку уряду, це свідчить про традицію обмежувати доступ до зброї для людей, які системно перебувають у стані сп’яніння або можуть становити небезпеку.

Позивач наголошує: сам закон нечіткий

Справу ініціював житель Техасу Алі Даніал Гемані. Під час обшуку в його будинку правоохоронці знайшли пістолет Glock 19 калібру 9 мм і марихуану. Після цього чоловікові висунули обвинувачення за згаданою статтею.

Гемані заявляє: він уживав марихуану кілька разів на тиждень і не є «залежним» чи небезпечним. Головний аргумент захисту — закон не пояснює, кого саме вважати «незаконним споживачем».

Адвокати ставлять низку питань:

Чи вважається порушником людина, яка вживає наркотик раз на рік?

А якщо раз на кілька місяців?

Чи важлива кількість, чи лише регулярність?

На їхню думку, така розмитість робить норму неконституційною.

Чому справа важлива

Розгляд відбувається з урахуванням нового підходу до тлумачення Друга поправка до Конституції США, яка гарантує право на зберігання та носіння зброї.

У рішенні у справі New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen суд постановив: сучасні обмеження повинні мати історичні аналоги з часів заснування США.

У 2024 році у справі United States v. Rahimi суд дозволив позбавляти зброї осіб, яких визнано небезпечними через домашнє насильство.

Тепер у справі United States v. Hemani судді мають відповісти на інше запитання: чи можна на рівні закону автоматично забороняти володіння зброєю всій категорії людей — без індивідуальної оцінки їхньої небезпечності.

Ситуацію ускладнює те, що понад половина американців живуть у штатах, де марихуана дозволена для рекреаційного використання, а ще більше — мають доступ до неї з медичною метою. Водночас на федеральному рівні вона залишається забороненою речовиною.

Захист наголошує: історичні закони забороняли носити або використовувати зброю у стані сп’яніння, але не забороняли просто зберігати її вдома.

Рішення Верховного суду США може стати визначальним для мільйонів американців і окреслити межі між правом на зброю та правом держави запроваджувати обмеження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.