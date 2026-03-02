  1. В Україні

Права потерпілого у кримінальному провадженні: що гарантує закон і навіщо залучати адвоката

20:33, 2 березня 2026
Які процесуальні інструменти доступні потерпілому та як адвокат допомагає ними скористатися.
Потерпілий у кримінальному провадженні — це людина, яка зазнала моральної, фізичної або майнової шкоди внаслідок кримінального правопорушення. Такий статус надається з моменту подання заяви про вчинення злочину або заяви про залучення до провадження як потерпілого.

Про права потерпілих і важливість правничої підтримки нагадали в Координаційному центрі з надання безоплатної правничої допомоги.

Які права має потерпілий

Згідно з Кримінальний процесуальний кодекс України, потерпілий має право:

  • отримувати інформацію про перебіг досудового розслідування та судового розгляду, ознайомлюватися з матеріалами справи;
  • вимагати відшкодування завданої моральної та/або майнової шкоди;
  • користуватися правничою допомогою адвоката;
  • реалізовувати інші процесуальні права, передбачені законодавством.

Хто може представляти потерпілого

Інтереси потерпілого у кримінальному провадженні може представляти адвокат.

Якщо потерпілою є неповнолітня, недієздатна або обмежено дієздатна особа, її інтереси представляє законний представник — батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники або представники органів опіки та піклування.

Чому важливо залучити адвоката

Це дозволяє потерпілому повноцінно реалізувати свої права у кримінальному процесі. Адвокат:

  • контролює дотримання процесуальних прав потерпілого;
  • допомагає зібрати та належним чином зафіксувати докази;
  • готує та подає процесуальні документи, зокрема клопотання про допит свідків чи цивільний позов про відшкодування шкоди;
  • представляє інтереси потерпілого в суді та під час взаємодії з іншими учасниками провадження.

адвокат

