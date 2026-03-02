Права потерпілого у кримінальному провадженні: що гарантує закон і навіщо залучати адвоката
Потерпілий у кримінальному провадженні — це людина, яка зазнала моральної, фізичної або майнової шкоди внаслідок кримінального правопорушення. Такий статус надається з моменту подання заяви про вчинення злочину або заяви про залучення до провадження як потерпілого.
Про права потерпілих і важливість правничої підтримки нагадали в Координаційному центрі з надання безоплатної правничої допомоги.
Які права має потерпілий
Згідно з Кримінальний процесуальний кодекс України, потерпілий має право:
- отримувати інформацію про перебіг досудового розслідування та судового розгляду, ознайомлюватися з матеріалами справи;
- вимагати відшкодування завданої моральної та/або майнової шкоди;
- користуватися правничою допомогою адвоката;
- реалізовувати інші процесуальні права, передбачені законодавством.
Хто може представляти потерпілого
Інтереси потерпілого у кримінальному провадженні може представляти адвокат.
Якщо потерпілою є неповнолітня, недієздатна або обмежено дієздатна особа, її інтереси представляє законний представник — батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники або представники органів опіки та піклування.
Чому важливо залучити адвоката
Це дозволяє потерпілому повноцінно реалізувати свої права у кримінальному процесі. Адвокат:
- контролює дотримання процесуальних прав потерпілого;
- допомагає зібрати та належним чином зафіксувати докази;
- готує та подає процесуальні документи, зокрема клопотання про допит свідків чи цивільний позов про відшкодування шкоди;
- представляє інтереси потерпілого в суді та під час взаємодії з іншими учасниками провадження.
