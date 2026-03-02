  1. В Украине

Права потерпевшего в уголовном производстве: что гарантирует закон и зачем привлекать адвоката

20:33, 2 марта 2026
Какие процессуальные инструменты доступны потерпевшему и как адвокат помогает ими воспользоваться.
Потерпевший в уголовном производстве — это человек, который понес моральный, физический или имущественный вред вследствие уголовного правонарушения. Такой статус предоставляется с момента подачи заявления о совершении преступления или заявления о привлечении к производству в качестве потерпевшего.

О правах потерпевших и важности правовой поддержки напомнили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Какие права имеет потерпевший

Согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины, потерпевший имеет право:

  • получать информацию о ходе досудебного расследования и судебного рассмотрения, знакомиться с материалами дела;
  • требовать возмещения причиненного морального и/или имущественного вреда;
  • пользоваться правовой помощью адвоката;
  • реализовывать другие процессуальные права, предусмотренные законодательством.

Кто может представлять потерпевшего

Интересы потерпевшего в уголовном производстве может представлять адвокат.

Если потерпевшим является несовершеннолетнее, недееспособное или ограниченно дееспособное лицо, его интересы представляет законный представитель — родители, усыновители, опекуны, попечители или представители органов опеки и попечительства.

Почему важно привлечь адвоката

Это позволяет потерпевшему полноценно реализовать свои права в уголовном процессе. Адвокат:

  • контролирует соблюдение процессуальных прав потерпевшего;
  • помогает собрать и надлежащим образом зафиксировать доказательства;
  • готовит и подает процессуальные документы, в частности ходатайство о допросе свидетелей или гражданский иск о возмещении вреда;
  • представляет интересы потерпевшего в суде и при взаимодействии с другими участниками производства.

адвокат

