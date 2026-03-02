Права потерпевшего в уголовном производстве: что гарантирует закон и зачем привлекать адвоката
Потерпевший в уголовном производстве — это человек, который понес моральный, физический или имущественный вред вследствие уголовного правонарушения. Такой статус предоставляется с момента подачи заявления о совершении преступления или заявления о привлечении к производству в качестве потерпевшего.
О правах потерпевших и важности правовой поддержки напомнили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.
Какие права имеет потерпевший
Согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины, потерпевший имеет право:
- получать информацию о ходе досудебного расследования и судебного рассмотрения, знакомиться с материалами дела;
- требовать возмещения причиненного морального и/или имущественного вреда;
- пользоваться правовой помощью адвоката;
- реализовывать другие процессуальные права, предусмотренные законодательством.
Кто может представлять потерпевшего
Интересы потерпевшего в уголовном производстве может представлять адвокат.
Если потерпевшим является несовершеннолетнее, недееспособное или ограниченно дееспособное лицо, его интересы представляет законный представитель — родители, усыновители, опекуны, попечители или представители органов опеки и попечительства.
Почему важно привлечь адвоката
Это позволяет потерпевшему полноценно реализовать свои права в уголовном процессе. Адвокат:
- контролирует соблюдение процессуальных прав потерпевшего;
- помогает собрать и надлежащим образом зафиксировать доказательства;
- готовит и подает процессуальные документы, в частности ходатайство о допросе свидетелей или гражданский иск о возмещении вреда;
- представляет интересы потерпевшего в суде и при взаимодействии с другими участниками производства.
