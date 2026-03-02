В СИЗО умер подозреваемый в убийстве пятерых переселенцев в Ровенской области

По информации правоохранителей, причиной стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

В Ровенском следственном изоляторе скончался 72-летний уроженец Донбасса, подозреваемый в убийстве пяти внутренне перемещенных лиц в селе Судобичи Дубенского района 10 февраля.

По информации правоохранителей, сообщение о смерти поступило от работника учреждения. Медики констатировали смерть мужчины. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной явилась острая сердечно-сосудистая недостаточность.

При осмотре места происшествия признаков насильственной смерти не обнаружено.

Согласно пункту 5 части 1 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, в случае смерти подозреваемого уголовное производство подлежит закрытию. Соответствующее постановление выносит прокурор.

В то же время, если близкие родственники настаивают на невиновности умершего, производство может быть продолжено с целью его реабилитации.

Напомним, мужчину подозревали в том, что он 10 февраля этого года в селе Судобичи из-за личного оскорбления молотком и топором убил трех женщин и двух мужчин, вынужденных переселенцев из Донбасса. Тогда его задержали, сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

