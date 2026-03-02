Может ли предприятие устанавливать дополнительные выходные дни — ответ Гоструда

Украинцам разъяснили, может ли предприятие устанавливать дополнительные выходные дни для работников.

Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, может ли предприятие устанавливать дополнительные выходные дни.

«Предприятие может устанавливать дополнительные выходные дни для работников», — заявили в ведомстве.

Там напомнили, что предприятия и организации при заключении коллективного договора могут устанавливать меньшую норму продолжительности рабочего времени, чем предусмотрено законодательством (40 часов в неделю), за счет собственных средств.

«То есть при сокращенной продолжительности рабочего времени работник получает оплату в размере полной тарифной ставки или полного оклада.

Обращаем внимание, что при установлении неполного рабочего дня или недели оплата труда производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выработки», — заявили в Гоструде.

Также в ведомстве отметили, что дополнительные выходные — это реальный и законный инструмент повышения баланса между работой и личной жизнью, но только при условии корректного правового оформления и прозрачных правил оплаты труда.

