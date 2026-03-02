  1. В Украине

Следующий раунд трехсторонних переговоров запланирован на 5-9 марта, — Зеленский

21:22, 2 марта 2026
Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к проведению мирных переговоров с Россией и США.
Следующий раунд трехсторонних переговоров запланирован на 5-9 марта, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к новому раунду переговоров с РФ и США по урегулированию войны и проведению обменов пленными. Предварительно встречи запланированы на 5-9 марта.

Хотя американская сторона предложила провести их в Абу-Даби, Киев параллельно рассматривает и другие возможные площадки, включая Турцию и Швейцарию, пишет ТСН.

Среди ключевых тем предстоящей встречи Президент выделил вопросы обмена пленными. Он выразил надежду, что, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, этот процесс может быть реализован даже ранее запланированной встрече.

США рф Украина Владимир Зеленский переговоры

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Конкурс по отбору кандидата на должность судьи МУС: условия, квалификационные требования и сроки

Украина начала процедуру выдвижения кандидата на должность судьи Международного уголовного суда: объявлено о начале конкурса.

ДТП, поездки в РФ и несоответствие должности члена ВСП: новые вызовы добропорядочности кандидатов в ВАКС

Девятый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Италия решит судьбу судебной реформы на референдуме в марте

Избирателям предлагают поддержать разделение карьер судей и прокуроров, новый дисциплинарный суд и реформу судебного самоуправления.

КУС ВС объяснил, чем отличается защита от провокации преступления от отрицания факта его совершения

КУС ВС считает, что утверждение о возможной провокации преступления и отрицание факта получения денег являются взаимоисключающими.

Отказ без оснований: суд в Черкассах обязал ТЦК пересмотреть решение об отсрочке

Суд установил, что военный орган не может подменять закон собственными домыслами.

