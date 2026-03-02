Следующий раунд трехсторонних переговоров запланирован на 5-9 марта, — Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к проведению мирных переговоров с Россией и США.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к новому раунду переговоров с РФ и США по урегулированию войны и проведению обменов пленными. Предварительно встречи запланированы на 5-9 марта.

Хотя американская сторона предложила провести их в Абу-Даби, Киев параллельно рассматривает и другие возможные площадки, включая Турцию и Швейцарию, пишет ТСН.

Среди ключевых тем предстоящей встречи Президент выделил вопросы обмена пленными. Он выразил надежду, что, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, этот процесс может быть реализован даже ранее запланированной встрече.

