Автомобиль приобретен, подарен, продан или унаследован — как декларировать

Приобретенное право собственности на транспортное средство, если оно остается в собственности декларанта или члена его семьи по состоянию на последний день отчетного периода, должно быть отражено в декларации.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разъяснило, как декларировать операции с транспортными средствами.

Приобретено право собственности на авто

Приобретенное право собственности на транспортное средство (если оно остается в собственности декларанта или члена его семьи по состоянию на последний день отчетного периода) должно быть отражено в декларации, однако порядок ее заполнения зависит от способа приобретения такого права.

Выдача доверенности на владение, пользование и распоряжение транспортным средством без надлежащего заключения договора купли-продажи этого транспортного средства не считается заключенным в соответствии с законом договором и не является основанием для приобретения права собственности на транспортное средство лицом, получившим такую доверенность.

1.1. Авто приобретено (покупка)

Если вы приобрели транспортное средство (автомобиль, мотоцикл, сельскохозяйственную технику и т.п.) за собственные средства, то по общему правилу в декларации необходимо отразить сам объект, правочин (договор купли-продажи) и произведенный на исполнение этого правочина расход.

Если для приобретения транспортного средства вы взяли средства в долг (у знакомого или в банке), то декларированию может подлежать также финансовое обязательство и правочин, на основании которого оно возникло.

Пример 1. Декларант приобрел авто, заняв средства в этом же отчетном периоде

Субъект декларирования планирует приобрести автомобиль стоимостью 1 700 000 гривен. У него есть 1 000 000 грн, еще 700 000 грн он занял у знакомого и через несколько дней купил автомобиль, оплатив его стоимость одним платежом. Заем планирует вернуть через 2 года.

В таком случае отражению в декларации подлежат:

в разделе 6 «Транспортные средства» — информация о приобретенном автомобиле (если он остается в собственности по состоянию на конец года);

в разделе 13 «Финансовые обязательства» — информация о займе 700 000 грн (поскольку его размер превышает 50 ПМ);

в разделе 14 «Расходы и правочины субъекта декларирования» — информация о договоре купли-продажи с указанием разового расхода на его исполнение в размере 1 700 000 грн (поскольку расход осуществлен субъектом декларирования в отчетном периоде и превышает 50 ПМ), а также отдельным объектом информация о займе (поскольку этот правочин совершен в отчетном периоде, на его основании у субъекта декларирования возникло финансовое обязательство, превышающее 50 ПМ); в полях относительно расхода по займу выбирается отметка «Не применяется» (если отсутствуют разовые платежи по погашению задолженности по займу на сумму свыше 50 ПМ).

Пример 2. Авто получено на основании доверенности

Субъект декларирования «приобрел» у третьего лица автомобиль «по доверенности», без заключения договора купли-продажи. Субъект декларирования фактически передал 300 000 грн, владелец автомобиля выдал ему доверенность на право пользования транспортным средством.

Выдача доверенности на владение, пользование и распоряжение транспортным средством без надлежащего заключения договора купли-продажи этого транспортного средства не считается заключенным в соответствии с законом договором и не является основанием для приобретения права собственности на транспортное средство лицом, получившим такую доверенность.

В таком случае отражению в декларации подлежат:

в разделе 6 «Транспортные средства» — информация об автомобиле с указанием права собственности третьего лица и права пользования субъекта декларирования, если автомобиль находился в пользовании по состоянию на последний день отчетного периода (при условии, что право владения или пользования возникло не менее чем за 30 календарных дней, предшествовавших последнему дню отчетного периода) либо в течение не менее половины дней в течение отчетного периода;

в разделе 14 «Расходы и правочины субъекта декларирования» — информация о приобретении права пользования транспортным средством с указанием расхода 300 000 грн, поскольку его размер превышает 50 ПМ.

Авто получено в дар (подарок)

Приобретение транспортного средства в виде подарка включает одновременно и приобретение имущества, и получение дохода в неденежной форме.

Необходимость заполнения определенных разделов декларации зависит от стоимости подарка и от того, остается ли транспортное средство в собственности субъекта декларирования или члена его семьи по состоянию на последний день отчетного периода.

Если транспортное средство, подаренное лицу, облагается налогом по нулевой ставке, его оценочная стоимость для целей налогообложения не определяется. В иных случаях получение доходов в виде подарков объектом налогообложения является оценочная стоимость таких подарков, определенная согласно закону.

По общему правилу в декларации необходимо отразить само транспортное средство (см. раздел VIII этих Разъяснений), доход (см. раздел XIII этих Разъяснений) и правочин (договор дарения), в результате которого приобретено право на транспортное средство (см. раздел XVII этих Разъяснений).

Пример 1. Декларанту подарили авто

В 2025 году субъекту декларирования подарили автомобиль стоимостью 800 000 гривен.

В таком случае отражению в декларации подлежат:

в разделе 6 «Транспортные средства» — информация о подаренном автомобиле (если он остается в собственности по состоянию на конец года);

в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации — информация о подарке в неденежной форме;

в разделе 14 «Расходы и правочины субъекта декларирования» декларации — информация о правочине, на основании которого приобретено право собственности (договор дарения); в полях относительно расхода выбирается отметка «Не применяется».

Пример 2. Декларанту подарили мотоцикл, стоимость которого неизвестна

Брат субъекта декларирования подарил ему мотоцикл. В договоре дарения стоимость не определена, денежная оценка не проводилась.

В таком случае отражению в декларации подлежит в разделе 6 «Транспортные средства» информация о подаренном мотоцикле (если он остается в собственности по состоянию на конец года); в поле относительно стоимости объекта выбирается отметка «Не применяется».

Поскольку стоимость подаренного имущества неизвестна и проведение денежной оценки для целей декларирования не требуется, такие разделы декларации, как «Доходы, в том числе подарки», «Расходы и правочины субъекта декларирования» относительно этого транспортного средства не заполняются.

Пример 3. Декларанту подарили авто, которое было отчуждено (продано) в отчетном периоде

Родители субъекта декларирования подарили ему автомобиль стоимостью 700 000 гривен. В этом же отчетном периоде субъект декларирования продал этот автомобиль за 600 000 грн, по состоянию на конец отчетного периода автомобиль не принадлежал декларанту на каком-либо праве (владения, пользования и т.п.).

В таком случае отражению в декларации подлежат:

в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» — информация о подарке в неденежной форме и отдельной записью информация о доходе от отчуждения транспортного средства с указанием размера для каждого вида дохода: 700 000 грн — для подарка (источник дохода — даритель (родители)) и 600 000 грн — как доход от отчуждения движимого имущества (источник дохода — покупатель);

в разделе 14 «Расходы и правочины субъекта декларирования» — информация о правочине, на основании которого приобретено право собственности (договор дарения), и информация о правочине, на основании которого право собственности на автомобиль прекращено (договор купли-продажи). При этом относительно правочина «Дарение» в полях относительно расхода выбирается отметка «Не применяется», а относительно правочина «Купля-продажа (мена)» блок полей относительно расхода будет отсутствовать.

Раздел 6 «Транспортные средства» декларации при приведенных обстоятельствах не подлежит заполнению, поскольку объект не принадлежал субъекту декларирования по состоянию на конец отчетного периода.

1.3. Транспортное средство унаследовано

Унаследованное транспортное средство должно быть отражено в декларации. Порядок заполнения отдельных разделов зависит от наличия сведений об общем размере (стоимости) наследства и его наличии по состоянию на конец отчетного периода.

В случае наследования любого имущества, которое облагается налогом по нулевой ставке, оценочная стоимость такого имущества для целей налогообложения не определяется. В иных случаях получение доходов в виде наследства объектом налогообложения является оценочная стоимость таких объектов наследства, определенная согласно закону.

По общему правилу в декларации необходимо отразить само транспортное средство, доход при наличии оценки размера (стоимости) объекта наследства и правочин (наследство), в результате которого приобретено право на транспортное средство.

Пример 1. Авто унаследовано, стоимость не определена

Субъект декларирования унаследовал автомобиль без определения стоимости, денежную оценку не проводил.

В таком случае отражению в декларации подлежит в разделе 6 «Транспортные средства» — информация об унаследованном автомобиле (если он остается в собственности по состоянию на конец года); в поле относительно стоимости объекта выбирается отметка «Не применяется».

Поскольку стоимость унаследованного имущества неизвестна и проведение денежной оценки для целей декларирования не требуется, такие разделы декларации, как «Доходы, в том числе подарки», «Расходы и правочины субъекта декларирования» относительно этого объекта недвижимого имущества не заполняются.

Пример 2. Авто унаследовано, оценка известна

Субъект декларирования получил в наследство автомобиль, стоимость которого составляет 400 000 грн согласно денежной оценке, проведенной для наследования.

В таком случае отражению в декларации подлежат:

в разделе 6 «Транспортные средства» — информация об унаследованном автомобиле (если он остается в собственности по состоянию на конец года);

в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» — информация о доходе в виде наследства; источником дохода является умершее лицо;

в разделе 14 «Расходы и правочины субъекта декларирования» — информация о приобретении права на автомобиль, поскольку его стоимость известна и превышает 50 ПМ; в полях относительно расхода для этой записи выбирается отметка «Не применяется».

Приобретение в наследство транспортного средства, оценка которого проведена для наследования и превышает 50 ПМ, обусловливает необходимость подачи ПСЗ.

Дальнейшая денежная оценка объекта, унаследованного по нулевой ставке, не обусловливает необходимость отражения в разделах 11 и 14 декларации, поскольку на момент получения дохода его стоимость отсутствует (нулевая).

Пример 3. Авто унаследовано, стоимость не определялась, позже авто продано

Субъект декларирования получил в наследство автомобиль без определения стоимости, денежную оценку при получении наследства не проводил. Впоследствии в этом же отчетном периоде продал унаследованный автомобиль третьему лицу за 450 000 гривен.

В таком случае отражению в декларации подлежат:

в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» — информация о доходе от отчуждения движимого имущества в размере 450 000 грн; источник дохода — покупатель;

в разделе 14 «Расходы и правочины субъекта декларирования» — информация о правочине, на основании которого право собственности на имущество прекращено (договор купли-продажи). Информация о правочине, на основании которого приобретено право собственности на имущество, при приведенных обстоятельствах не указывается, поскольку на момент наследования его стоимость не была известна.

Раздел 6 «Транспортные средства» декларации при приведенных обстоятельствах не подлежит заполнению, поскольку объект не принадлежал субъекту декларирования по состоянию на конец отчетного периода на каком-либо праве.

Прекращено право собственности на транспортное средство

Прекращение права собственности на движимое имущество, в том числе транспортные средства, по общему правилу должно быть отражено в декларации.

Прекращение права собственности в связи с продажей транспортного средства может обусловливать необходимость подачи ПСЗ.

2.1. Транспортное средство продано

Если вы отчуждили (продали) транспортное средство (автомобиль, мотоцикл, трактор и т.п.), то по общему правилу в декларации необходимо отразить доход от продажи движимого имущества и правочин (договор купли-продажи), в результате которого прекращено право на транспортное средство (при условии, что стоимость транспортного средства превышает 50 ПМ).

Для отражения дохода в случае продажи, когда средства были уплачены в предыдущем отчетном периоде, а регистрация состоялась в следующем, необходимо учитывать дату фактического получения дохода, а не дату регистрации транспортного средства.

В разделе 6 «Транспортные средства» декларации не указывается информация об объекте, который принадлежал на праве собственности, был отчужден в отчетном периоде и не принадлежит субъекту декларирования на каком-либо праве.

Пример 1. Продано авто

Субъект декларирования продал автомобиль за 900 000 гривен. По состоянию на конец отчетного периода автомобиль уже не принадлежал декларанту на каком-либо праве.

В таком случае отражению в декларации подлежат:

в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» — информация о доходе от отчуждения движимого имущества в размере 900 000 грн; источник дохода — покупатель;

в разделе 14 «Расходы и правочины субъекта декларирования» — информация о правочине, на основании которого право собственности на имущество прекращено (договор купли-продажи).

Раздел 12 «Денежные активы» декларации подлежит заполнению при условии, если по состоянию на конец отчетного периода совокупный размер денежных активов субъекта декларирования превышал 50 ПМ.

В разделе 6 «Транспортные средства» декларации информация об этом автомобиле не отражается, поскольку по состоянию на конец отчетного периода он уже не принадлежал субъекту декларирования.

Пример 2. Продано авто с рассрочкой платежей

Субъект декларирования в декабре 2025 года заключил договор купли-продажи автомобиля за 700 000 грн с договоренностью, что часть средств (200 000 грн) будет уплачена покупателем сразу, а остальная сумма (500 000 грн) — частями по 50 000 грн в течение 2026 года. По состоянию на конец обоих отчетных периодов автомобиль уже не принадлежал субъекту декларирования на каком-либо праве.

В таком случае в декларации за 2025 год:

в разделе 6 «Транспортные средства» автомобиль не указывается;

в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» следует отразить часть дохода от продажи, полученную в отчетном периоде, — 200 000 грн;

в разделе 14 «Расходы и правочины субъекта декларирования» — информацию о правочине, на основании которого право собственности на имущество прекращено (договор купли-продажи).

В декларации за 2026 год:

в разделе 6 «Транспортные средства» автомобиль не указывается;

в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» следует отразить остальную полученную в течение отчетного периода сумму дохода от продажи — 500 000 гривен.

2.2. Автомобиль передан по доверенности

Выдача доверенности на владение, пользование и распоряжение транспортным средством без надлежащего заключения договора купли-продажи этого транспортного средства не считается заключенным в соответствии с законом договором и не является основанием для приобретения права собственности на транспортное средство лицом, получившим такую доверенность.

Следовательно, поскольку выдача доверенности не прекращает право собственности лица на имущество, его собственником продолжает оставаться лицо, от имени которого выдана доверенность.

Пример 1. Передано авто по доверенности

Вместо заключения договора купли-продажи субъект декларирования (доверитель) решил передать автомобиль третьему лицу (поверенному) путем выдачи доверенности на право распоряжения. После подписания доверенности получил от покупателя 600 000 грн, что эквивалентно полной стоимости автомобиля.

В таком случае отражению в декларации подлежат:

в разделе 6 «Транспортные средства» — информация об автомобиле (поскольку он продолжает принадлежать субъекту декларирования на праве собственности);

в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» — информация о доходе, полученном от покупателя. В поле «Вид дохода» рекомендуется выбрать «Иное» и в свободной форме указать, что это — доход от передачи права распоряжения транспортным средством.

Раздел 14 «Расходы и правочины субъекта декларирования» декларации при приведенных обстоятельствах не подлежит заполнению, поскольку выдача доверенности не прекращает право собственности субъекта декларирования на принадлежащее ему имущество.

2.3. Авто подарено (передано в дар)

В случае прекращения права собственности на транспортное средство вследствие договора дарения по общему правилу в декларации необходимо отразить только правочин (договор дарения), в результате которого прекращено право на транспортное средство (см. раздел XVII этих Разъяснений).

Подаренный объект не отражается в разделе 6 «Транспортные средства» декларации, если по состоянию на конец отчетного периода он уже не принадлежал субъекту декларирования на каком-либо праве.

Дарение имущества не является расходом и не обусловливает обязанность подачи ПСЗ.

Пример 1. Декларант подарил автомобиль

Субъект декларирования подарил сыну автомобиль стоимостью 800 000 гривен. По состоянию на конец отчетного периода автомобиль на праве собственности принадлежал сыну, который не является членом семьи для целей декларирования, а декларант иных прав в отношении автомобиля (пользования и т.п.) не имел.

В таком случае заполнению подлежит только раздел 14 «Расходы и правочины субъекта декларирования» декларации, в котором указывается информация о правочине, на основании которого право собственности на имущество прекращено (договор дарения), поскольку стоимость предмета правочина превышает 50 ПМ.

В разделе 6 «Транспортные средства» декларации информация об этом автомобиле не отражается, поскольку по состоянию на конец отчетного периода он уже не принадлежал субъекту декларирования.

Пример 2. Член семьи декларанта подарил мотоцикл третьему лицу

Член семьи субъекта декларирования подарил другу мотоцикл стоимостью 180 000 гривен.

В таком случае в декларации за соответствующий отчетный период объект (мотоцикл) уже не отражается в разделе 6 «Транспортные средства» как собственность члена семьи, поскольку по состоянию на конец отчетного периода он уже не принадлежит ему на каком-либо праве. Несмотря на то, что стоимость мотоцикла превышает 50 ПМ, информация о таком правочине не указывается в разделе 14 «Расходы и правочины субъекта декларирования» декларации, поскольку совершен он членом семьи. Фактически мотоцикл «исчезает» из раздела 6 декларации, а другие разделы не подлежат заполнению.

