На границе с Молдовой разоблачили 30-летнего мужчину, который переоделся в бабушку: видео

Міжчина ехал в авто, пытаясь замаскироваться под бабушку 1954 года рождения.

На границе с Молдовой разоблачили довольно необычного пассажира автомобиля. Инцидент произошел в пункте пропуска «Новые Трояны».

Как рассказали в Государственной пограничной службе Украины, 30-летний гражданин ехал в авто, пытаясь замаскироваться под бабушку 1954 года рождения.

«Пара предъявила соответствующие документы, однако, несмотря на платок и женскую одежду, внимание пограничников привлекло то, что «бабушка» не разговаривала, а на все вопросы отвечала водитель», — отметили в ГПСУ.

Женщина утверждала, что это его знакомая.

После того как маскировка провалилась, на мужчину составили административный протокол.

Женщине же, находившейся за рулем автомобиля, теперь грозит уголовная ответственность по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу.

