На Прикарпатье будут судить экс-руководительницу отдела образования, которая премировала себя на 383 тысячи гривен

23:30, 2 марта 2026
Чиновница умышленно устанавливала себе повышенные выплаты без согласования с руководством громады.
На Прикарпатье будут судить 48-летнюю женщину, которая, находясь на должности начальницы отдела образования, издавала приказы о премировании самой себя вопреки требованиям законодательства. В течение нескольких лет она незаконно получила более 383 тысяч гривен бюджетных средств. Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.

Правоохранители установили, что бывшая руководительница отдела образования, достоверно зная, что решение о премировании руководителей исполнительных органов относится исключительно к компетенции городского головы, самостоятельно издавала и подписывала приказы о начислении себе премий.

В 2022–2024 годах она подписала ряд приказов о выплате премий и вознаграждений в размере полного должностного оклада или среднемесячной заработной платы — по случаю праздников, по итогам кварталов и года. Чиновница умышленно устанавливала себе повышенные выплаты без согласования с руководством громады.

«Судебно-экономическая экспертиза подтвердила: вследствие таких решений ей излишне начислили более 380 тысяч гривен.

Полученные средства поступали на личный банковский счет подозреваемой. Следствие установило, что она использовала средства для собственных нужд.

Таким образом, чиновница не только злоупотребляла служебным положением, но и легализовала доходы, полученные преступным путём», — заявили в полиции.

В настоящее время обвинительный акт при процессуальном руководстве Городенковского отдела Коломыйской окружной прокуратуры направлен в суд.

Национальная полиция

