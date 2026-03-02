  1. В Україні

На Прикарпатті судитимуть екскерівницю відділу освіти, як преміювала себе на 383 тисячі гривень

23:30, 2 березня 2026
Посадовиця навмисно встановлювала собі вищі виплати без погодження з керівництвом громади.
На Прикарпатті судитимуть 48-річну жінку, яка перебувала на посаді начальниці відділу освіти, видавала накази про преміювання самої себе всупереч вимогам законодавства. Упродовж кількох років вона незаконно отримала понад 383 тисячі гривень бюджетних коштів. Про це повідомила поліція Івано-Франківської області.

Правоохоронці встановили, колишня керівниця відділу освіти, достеменно знаючи, що рішення про преміювання керівників виконавчих органів належить виключно до компетенції міського голови, самостійно видавала та підписувала накази про нарахування собі премій.

У 2022–2024 роках вона підписала низку наказів про виплату премій і винагород у розмірі повного посадового окладу або середньомісячної заробітної плати — з нагоди свят, за підсумками кварталів та року. Посадовиця навмисно встановлювала собі вищі виплати без погодження з керівництвом громади.

«Судово-економічна експертиза підтвердила: внаслідок таких рішень їй зайво нарахували понад 380 тисяч гривень.

Отримані кошти надходили на особистий банківський рахунок підозрюваної.  Слідство встановило, що вона використовувала кошти для власних потреб.

Відтак посадовиця не лише зловживала службовим становищем, а й легалізувала доходи, одержані злочинним шляхом», - заявили у поліції.

Наразі обвинувальний акт за процесуального керівництва Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури скеровано до суду.

Національна поліція

